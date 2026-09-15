Спортивная федерация разрешила проводить турниры по тхэквондо в России

Всемирная федерация тхэквондо сняла ограничения на проведение боев в России

Tекст: Мария Иванова

Всемирная федерация тхэквондо приняла решение снять ограничения на проведение соревнований в России, передает РИА «Новости». Заседание совета федерации прошло во вторник в южнокорейском Чхунчхоне.

«Совет Всемирной федерации тхэквондо принял решение, которое позволяет проводить международные соревнования на территории России», – отмечается в заявлении организации. Ранее федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов. МОК уточнил, что решение о проведении турниров в России остается на усмотрение международных федераций. World Taekwondo поддержала этот шаг, подчеркнув, что спортсмены не должны страдать из-за действий правительств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Всемирная федерация тхэквондо разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

В июле исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.

В начале сентября Международная федерация конного спорта сняла запрет на проведение турниров на территории нашей страны.