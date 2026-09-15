Григоренко: Доля e-commerce в России вырастет до 25% к концу года

Tекст: Алексей Дегтярёв

Цифровые платформы кардинально меняют структуру бизнеса, устраняя посредников между покупателями и продавцами, пояснил Григоренко, передает РИА «Новости».

«Мы ожидаем, что по итогам этого года доля электронной коммерции составит четверть от всего оборота коммерции», – подчеркнул Григоренко. Он уточнил, что сейчас этот показатель превышает 20%.

Согласно статистике Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2025 году объем онлайн-продаж в России увеличился на 28%, достигнув 11,5 трлн рублей. Доля e-commerce в общем розничном обороте выросла с 16,2% в 2024 году до 18,8% в прошлом году.

В мае вице-премьер Александр Новак заявлял о кратном росте сектора электронной торговли.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов подчеркивал активное развитие отечественных цифровых платформ.

В прошлом году президент Владимир Путин отметил необходимость выработки баланса между традиционной и онлайн-торговлей.