В «Единой России» предложили учитывать позицию родителей по пятидневке в школах

Tекст: Алексей Дегтярёв

При формировании учебного графика необходимо учитывать реальную нагрузку и мнение родителей, заявила Аршинова, сообщается на сайте ЕР.

«Механический перенос субботних уроков на будни только усилит усталость школьников. Особенно это актуально для школ, где дети уже учатся во вторую смену и проводят значительную часть дня в образовательном учреждении. Пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять ее форму», – подчеркнула она.

Парламентарий отметила, что партия выступает за рациональное распределение учебного времени и сокращение вторых смен. По ее словам, при составлении расписания важно оценивать всю нагрузку ребенка, включая количество и продолжительность уроков.

Смысл пятидневки заключается в предоставлении дополнительного времени для семьи, спорта и творчества, что соответствует партийной программе комфортной школы.