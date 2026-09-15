Россиянку не пустили в Израиль из-за рублей в кошельке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мишкевич – жительница Петербурга, ей 28 лет, она прибыла в Тель-Авив по туристической визе, планируя отдых на Мертвом море, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

Однако на паспортном контроле сотрудница миграционной службы устроила дополнительный допрос и заявила, что «в Израиле туризма не существует».

В ходе проверки у путешественницы нашли российскую валюту. Пограничники поинтересовались целью наличия рублей, поскольку их нельзя обменять на территории государства. Также гражданке объяснили, что без приглашения от родственников пройти контроль невозможно.

В итоге было принято решение о депортации. Однако обратный рейс сорвался, так как пассажирку забыли посадить в самолет. Из-за этого ей пришлось провести ночь в терминале в ожидании следующего вылета.

Летом посольство России в Тель-Авиве советовало россиянам отложить поездки в Израиль.

В первом квартале текущего года турпоток из России в еврейское государство сократился на треть.