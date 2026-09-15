Politico: Российский корабль выпустил сигнальные ракеты по датскому вертолету

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы Дании сообщили в понедельник вечером, что российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по военному вертолету, передает Politico.

«Российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по вертолету. Одна из выпущенных ракет прошла на небольшом расстоянии от вертолета», – говорится в заявлении датских военных.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент частью гибридной войны против Европы, направленной на запугивание и внесение разногласий. Она подчеркнула необходимость укрепления обороны Дании и Европы в ответ на действия России.

Глава министерства иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что вертолет подвергся обстрелу сигнальными ракетами во время планового фотографирования российского корабля у берегов Гедсера

В связи с ситуацией посла России вызвали для объяснений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь по британской яхте в проливе Ла-Манш.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за ее конфронтационного курса.

Весной десять европейских стран во главе с Великобританией договорились о создании объединенных военно-морских сил для сдерживания российской угрозы.