Неизвестные на мотоцикле ограбили российского туриста в Паттайе

Двое неизвестных на мотоцикле отобрали у россиянина тысячу батов в Паттайе

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября в районе холма Пратамнак и пляжа Джомтьен, передает ТАСС.

В местной полиции рассказали, что двое тайцев на мотоцикле без номеров подъехали к 41-летнему россиянину Александру Попову и потребовали деньги.

«Опасаясь за свою безопасность, турист отдал наличные в размере одной тыс. батов, после чего нападавшие скрылись», – заявил представитель правоохранительных органов. Пострадавший обратился в полицию, следователи уже допросили его и изучают записи с камер видеонаблюдения для поиска подозреваемых.

Это нападение стало очередным в серии уличных грабежей иностранцев в Паттайе. Накануне в районе улицы Тхаппхрая трое неизвестных на мотоцикле избили другого гражданина России, отобрав у него сумку с деньгами и документами. Жизни мужчины ничто не угрожает, полиция выясняет возможную связь между этими преступлениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне трое неизвестных на мотоцикле напали на другого россиянина в Паттайе.

В августе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун пообещал обеспечить безопасность всех иностранных туристов.

Ранее посол России Евгений Томихин сообщил о задержании убийц двух российских граждан в этой стране.