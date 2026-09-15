Генштаб Белоруссии отверг планы по наступлению на соседние страны

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы Белоруссии не планируют никаких атак на соседние страны, сказал Муравейко, передает РИА «Новости».

«Мы не рассматриваем никакие наступательные действия, и в этой связи различные рассуждения, обсуждения и тематика, которая будет подниматься, что Вооруженные Силы Беларуси якобы готовятся к наступлению на соседние страны, абсолютно беспочвенны и не имеют под собой никаких реальных направлений, реальных результатов», – указал он.

Ранее министерство обороны Белоруссии проинформировало о проведении командно-штабного учения с Западным оперативным командованием. Маневры проходят в республике с 15 по 18 сентября.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность нападения на соседние государства.

В июне глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинские власти в попытках прямого втягивания Минска в вооруженный конфликт.

В марте белорусский генштаб весной предостерег западных соседей от распространения слухов о подготовке военной агрессии.