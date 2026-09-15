Саудовская Аравия нанесла авиаудар по муниципалитету в Йемене

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли авиаудар по зданию муниципалитета в районе Хадир, передает РИА «Новости». По данным подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah, в результате атаки есть раненые.
В настоящее время на юго-западе страны продолжаются ожесточенные бои. Проправительственные силы Йемена при поддержке Эр-Рияда ведут боевые действия против сил движения «Ансар Алла».
Стороны сражаются за контроль над стратегически важной провинцией Таиз. Этот регион имеет ключевое значение благодаря выходу к Красному морю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саудовская авиация ударила по целям около города Зубаб в йеменской провинции Таиз.
Несколькими днями ранее движение «Ансар Алла» объявило о захвате шести округов в этом регионе.
В ответ на бомбардировки Йемена хуситы атаковали военную базу и объекты нефтяной компании Saudi Aramco.