При утечке фреона на судне в Пусане пострадали четверо россиян

Tекст: Алексей Дегтярёв

«15 сентября 2026 г. около 8.37 по местному времени на российском рыболовном судне «Калтан» в порту Камчхон произошла утечка хладагента», – указали в дипмиссии, передает ТАСС.

Пострадали четыре россиянина, один из них находится в тяжелом состоянии. Дипломаты подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с капитаном судна и местными властями.

Всего на борту находились 15 человек. На место инцидента прибыли 40 полицейских и сотрудников экстренных служб. Судно стояло на якоре для ремонта и планировало выйти из порта во вторник до полудня.

По данным южнокорейских СМИ, двое пострадавших были госпитализированы с остановкой сердца, однако позднее их сердцебиение восстановилось. Один из них уже пришел в сознание.

Утечка фреона произошла в судовой холодильной камере. Береговая охрана проведет проверку соблюдения техники безопасности на корабле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года власти Южной Кореи задержали в Пусане российское судно из-за утечки масла.

Весной прошлого года при пожаре на российском рефрижераторе Crystal Asia возле этого порта пострадали шесть граждан России.

Позднее один из этих моряков скончался в больнице.