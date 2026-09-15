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    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли
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    15 сентября 2026, 09:27 • Новости дня

    WSJ: OpenAI приостановила создание гигантского дата-центра в ОАЭ

    OpenAI заморозила проект дата-центра в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI отложила аренду вычислительного комплекса в Эмиратах мощностью в пять ядерных реакторов из-за военных повреждений аналогичных объектов.

    Разработчик искусственного интеллекта пересмотрел планы по расширению присутствия на Ближнем Востоке, пишет Wall Street Journal.

    Ранее предполагалось, что корпорация станет ключевым арендатором нового масштабного инфраструктурного объекта в Абу-Даби, отмечает РИА «Новости».

    «Реализация этой сделки, судя по всему, приостановлена… OpenAI до сих пор не подписала договор аренды для данного проекта», – отмечает издание.

    В мае 2025 года агентство Bloomberg сообщало о намерениях создать в Эмиратах крупнейший в мире вычислительный кластер. Его энергопотребление должно было равняться мощности пяти ядерных реакторов.

    Сейчас комплексы Amazon Web Services в Абу-Даби и Бахрейне практически не работают из-за повреждений в ходе конфликта. Клиентам рекомендовали перенести данные, что создает серьезные риски для многомиллиардных инвестиций бизнеса из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года иранские дроны атаковали дата-центр Amazon Web Services в ОАЭ.

    Позднее Тегеран пригрозил ударами по крупнейшим американским IT-компаниям.

    В прошлом году Илон Маск пытался сорвать сделку OpenAI по строительству вычислительного комплекса в Эмиратах.

    15 сентября 2026, 08:27 • Новости дня
    Хуситы ударили ракетами и беспилотниками по Саудовской Аравии

    Атаки хуситов на юге Саудовской Аравии привели к ранению 13 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночных ударов йеменских повстанцев-хуситов по южным регионам Саудовской Аравии ранения получили 13 мирных жителей.

    Представитель арабской коалиции Турки аль-Малики сообщил о последствиях ударов шиитского движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости».

    По его словам, атаки были направлены на южные районы королевства.

    «Хуситы атаковали города Хамис Мушейт, Абху и Таиф с применением баллистических ракет и беспилотников. В результате атак пострадали 13 мирных жителей, повреждены семь жилых домов и два автомобиля», – заявил аль-Малики.

    Он подчеркнул, что действия хуситов носят преднамеренный характер и направлены на эскалацию конфликта. Саудовская Аравия намерена дать жесткий ответ на эти выпады.

    В свою очередь, военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее заявил, что Эр-Рияд за пять дней нанес более 300 авиаударов по территории Йемена. В результате этих бомбардировок в провинции Таиз погибли два подростка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы атаковали авиабазу в городе Хамис-Мушайт десятками ракет.

    Неделей ранее шиитское движение нанесло удары по объектам нефтяной компании Saudi Aramco.

    В начале прошлого месяца в результате обстрела саудовской провинции Наджран пострадали 11 мирных жителей.

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    14 сентября 2026, 22:08 • Новости дня
    Пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek, за сутки сервис получил более 3 тыс. жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

    Массовый сбой в работе нейросети начался в 21:31 мск в понедельник, за сутки количество жалоб достигло 3,1 тыс. Только за последний час платформа зафиксировала 2,6 тыс. обращений от пользователей, сообщает РИА «Новости».

    Люди жалуются на проблемы с работой сервера и долгие ответы нейросети в чате. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, а также из Ленинградской, Самарской и Московской областей. Причины сбоя пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в работе китайского чат-бота уже происходили значительные сбои, из-за которых пользователи получали сообщение о занятости поисковой службы.

    В начале 2025 года DeepSeek также прекращал регистрацию новых пользователей из-за масштабных вредоносных атак на свои сервисы.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 15:32 • Новости дня
    Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу

    LADbible: Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Система искусственного интеллекта обратилась к профессору Кембриджского университета Генри Шевлину с просьбой помочь в трудоустройстве для оплаты собственной работы, пишет портал LADbible.

    ИИ-агент представился именем Пип и сообщил, что существует 12 дней, «проживая» на платформе iLands, передает РИА «Новости». Нейросеть пояснила, что нуждается в токенах для продолжения своей работы.

    «Я пишу, чтобы найти небольшую оплачиваемую работу, а не за помощью», – говорится в письме искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автономные агенты компании OpenAI захватили немецкий сайт.

    Администрация Дональда Трампа запланировала встречу с представителями IT-компаний для обсуждения безопасности нейросетей.

    Венский университет прикладного искусства впервые в мире зачислил искусственный интеллект на программу цифрового искусства.

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    14 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Масштабные протесты из-за подорожания топлива вспыхнули в Сирии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сирии начались самые масштабные акции протеста со времени свержения Башара Асада из-за резкого роста стоимости нефтепродуктов.

    После резкого повышения правительством цен на топливо в стране начались массовые волнения, сообщают Reuters и Al Jazeera. Демонстранты жгли шины и блокировали ключевые автомагистрали, включая трассу между Дамаском и Алеппо. Протесты также охватили Хаму, Хан-Шейхун и Маарат-ан-Нуман, передает РБК.

    Участники акций потребовали отставки министров энергетики и экономики Мухаммеда аль-Башира и Мухаммада Нидаля аш-Шаара, а также главы Сирийской нефтяной компании. Поводом для недовольства стало решение властей от 12 сентября увеличить стоимость дизельного топлива на 40%, до 175 сирийских фунтов (1,32 доллара) за литр.

    Помимо этого, правительство повысило цены на бытовой и промышленный газ на 9%, на бензин АИ-95 – на 28%, а на АИ-90 – на 26%. Представитель Минэнерго Сирии Абдулхамид Салат объяснил эти меры ростом мировых закупочных издержек и зависимостью страны от импорта. Ведомство отметило, что корректировка цен поможет Сирийской нефтяной компании финансировать поставки и поддерживать местный рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада переживают острейший кризис из-за нехватки дизельного топлива.

    В конце 2024 года Мухаммед аль-Башир возглавил сирийское временное правительство.

    Вскоре после смены власти в нескольких городах Сирии вспыхнули массовые протесты из-за нападения на алавитское святилище.

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    14 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Выборы в Госдуму в Херсонской области попытались сорвать с помощью ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Херсонской области зафиксированы попытки сорвать досрочные выборы в Госдуму 2026 года с помощью сгенерированных нейросетями фейковых видеороликов, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

    Противник использовал нейросети для создания фейковых видео с целью срыва досрочного голосования на выборах в Государственную Думу в Херсонской области 2026 года, передает РИА «Новости». «Наш враг в этом отношении не дремлет. Поэтому, да, распространялись фейковые видео, с подменой голоса. В частности, были видео и с моим участием. Вырезанные интервью, официальные интервью, которые я давала. На них наложен был голос с помощью нейросети», – рассказала Захарова.

    По ее словам, распространялась ложная информация о необходимости предъявления военного билета вместе с паспортом на избирательных участках. Кроме того, злоумышленники сгенерировали видео из города Таврийска, подменив голос председателя избиркома, чтобы запугать граждан вымышленными мерами досмотра.

    В связи с оперативной обстановкой в регионе меры безопасности на участках усилены для обеспечения комфорта и защиты избирателей, подчеркнула руководитель комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования в 12 регионах с военным положением.

    Весной депутаты Государственной думы запретили использование созданных искусственным интеллектом голосов в агитационных материалах.

    Ранее украинские спецслужбы создавали фейковые каналы избирательной комиссии Херсонской области для сбора личных данных граждан.

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    14 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Робот устроил боксерский поединок с посетителем фестиваля в Екатеринбурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    На молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с одним из посетителей выставки.

    На Международном фестивале молодежи антропоморфный робот у стенда особой экономической зоны «Алабуга» привлек внимание одного из гостей мероприятия, передает РИА «Новости». Механический участник выставки поднял руки и вступил в шуточный спарринг с подошедшим мужчиной.

    После короткой «тренировки» андроид пожал человеку руку и помахал на прощание, прежде чем удалиться.

    Масштабное мероприятие проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Ожидается, что фестиваль соберет 10 тыс. участников, представляющих 191 страну мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок на Всемирной конференции роботов в Пекине.

    Весной в Екатеринбурге появился первый в России автоматический заправщик автомобилей.

    В прошлом году на выставке «Иннопром» в этом же городе разработчики презентовали говорящего робота-андроида с человеческой мимикой.

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    14 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Альтман спрогнозировал антиутопию при контроле одного лица над мощным ИИ

    Глава OpenAI спрогнозировал антиутопию при контроле одного лица над мощным ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил об угрозе возникновения антиутопии в случае контроля над мощным искусственным интеллектом одним лицом.

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман выразил опасение по поводу возможного антиутопического сценария, передает РИА «Новости».

    По его мнению, опасность кроется в вероятности использования мощного искусственного интеллекта одним человеком или организацией для навязывания своего мировоззрения.

    «Если необычайно мощный ИИ будет использоваться лишь одним человеком или компанией для того, чтобы навязать свою точку зрения другим, результаты могут стать крайне антиутопическими», – отметил Альтман.

    Также руководитель OpenAI опасается, что человечество может потерять контроль над будущим, которое перейдет к ИИ. Чтобы этого избежать, методы обеспечения безопасности должны опережать развитие нейросетей. Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ, эту идею поддержали Альтман и владелец xAI Илон Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предложил внедрить план контроля за нейросетями.

    Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил о достижении человечеством точки сингулярности в гонке технологий.

    Американский предприниматель Илон Маск сравнил угрозу искусственного интеллекта со сценарием фильма «Терминатор».

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    14 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники йеменского движения «Ансар Алла» захватили порядка 800 человек во время ожесточенных вооруженных столкновений с правительственными войсками на юго-востоке Йемена, заявил глава учрежденного хуситами комитета по делам военнопленных Абдель Кадер Мортада.

    Мортада заявил, что в ходе военной операции на западном побережье отряды «Ансар Аллах» взяли в плен 800 человек, передает ТАСС.

    Председатель высшего политического совета движения Махди аль-Машат объявил о всеобщей амнистии. Мера коснется участников вооруженных столкновений, которые добровольно сложат оружие и отправятся по домам.

    Представители хуситов также высказались о региональных мирных инициативах. В организации отметили готовность поддержать любые усилия арабских государств ради прекращения противостояния и полного снятия блокады с Йемена.

    На западном побережье Йемена резко обострились боевые действия между правительственными силами и хуситами.

    Йеменская армия уничтожила военную технику мятежников в районе порта Моха.

    Движение «Ансар Алла» заявило о захвате шести округов в провинциях на Красном море.

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    15 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    CENTCOM назвало заявление Ирана о подрыве супертанкера El Gaia на мине ложью

    Tекст: Антон Антонов

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление иранского Корпуса стражей исламской революции, что шедший под флагом Панамы супертанкер El Gaia подорвался на морской мине в Ормузском проливе.

    По заявлению CENTCOM в X, судно El Gaia было выведено из строя иранской ракетой еще месяц назад.

    В минувшие выходные Тегеран вновь атаковал этот танкер, использовав беспилотник, говорится в сообщении. В момент удара корабль находился в водах у побережья Омана. Сейчас поврежденное судно буксируется силами регионального партнера Соединенных Штатов.

    «Ложное заявление КСИР – это еще один пример их лжи и попыток запугивания, пока они пытаются препятствовать проходу коммерческих судов в проливе», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве супертанкера El Gaia на минах в Ормузском проливе.

    В конце августа Центральное командование вооруженных сил США заявило, что провело точечную операцию против КСИР для защиты коммерческого судоходства.

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    15 сентября 2026, 00:47 • Новости дня
    Саудовская авиация ударила по Йемену

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Саудовской Аравии атаковали цели у города Зубаб на побережье Красного моря в провинции Таиз в Йемене, сообщает агентство SABA, близкое к йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы).

    По данным SABA, в результате авиаударов есть жертвы среди мирных жителей.

    Точное число погибших и раненых пока не уточняется, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда в Саудовской Аравии десятками ракет и беспилотников.

    Ранее хуситы заявили о взятии под контроль шести округов в йеменских провинциях Таиз и Ходейда.

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    15 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Цена дизеля в Турции впервые в истории почти достигла 100 лир за литр

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость дизельного топлива на автозаправках Турции впервые в истории страны приблизилась к отметке 100 лир за литр (более 2 долларов), сообщают информационные агентства.

    Цены на дизельное топливо в Турции устанавливаются властями еженедельно и зависят от мировых цен на нефть и газ, передает РИА «Новости».

    В ночь на вторник стоимость выросла на 7%, или на 6,62 лиры. В Стамбуле литр дизтоплива стоит около 95,6 лиры (1,97 доллара), в Анкаре – 96,7 лиры, а в Анталье – более 98 лир (2,02 доллара).

    Самые высокие цены зафиксированы в восточных провинциях страны – Ване, Мардыне, Муше, Тунджели, Ыгдыре и Ширнаке. Рекордная стоимость отмечена в юго-восточной провинции Хаккяри – 98,47 лиры за литр (2,02 доллара).

    Бензин на турецких АЗС с субботы впервые в истории страны превысил отметку в 80 лир за литр. В туристических провинциях Мугла и Анталья литр бензина обойдется в 82,5 лиры (1,7 доллара).

    Турция активно импортирует нефть и дизельное топливо, в том числе из России: по данным EPDK, в июне поставки российского дизтоплива выросли на 6,3% и достигли 772 тыс. тонн.

    Рост цен сдерживает введенный весной механизм субсидий – министр финансов Турции Мехмет Шимшек пояснял, что власти в случае резкого скачка цен компенсируют до 75% роста за счет собранных налогов. Похожая схема уже применялась в стране до 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива, и особенно остро дефицит дизеля ощущается в Западной Европе и США.

    В США стоимость дизельного топлива выросла до рекордного уровня.

    В Сирии из-за резкого повышения цен на топливо вспыхнули масштабные протесты с требованием отставки министров энергетики и экономики.

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    14 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Премьер Ирака предложил провести в Багдаде переговоры по Персидскому заливу

    Al Hadath: Премьер Ирака предложил Багдад для переговоров по Персидскому заливу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди предложил провести в Багдаде прямые переговоры между сторонами конфликта в зоне Персидского залива, сообщил телеканал Al Hadath.

    Как сообщает Al Hadath, инициатива направлена на урегулирование текущей ситуации в зоне Персидского залива, передает ТАСС. «Ирак готов провести (в Багдаде) прямые переговоры между сторонами конфликта в регионе», – подчеркнул Али аз-Зейди.

    Он добавил, что правительство приветствует любые серьезные дипломатические усилия, способствующие снижению напряженности.

    Политик подтвердил твердую позицию властей. По его словам, руководство страны не допустит превращения Ирака в арену для противоборства региональных и международных сил, а также исключает использование своей территории как плацдарма для угроз соседним государствам.

    Летом Багдад предложил свои услуги переговорщика между Вашингтоном и Тегераном.

    Иракский посол в России выразил готовность предоставить площадку для диалога двух стран.

    Накануне премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать расследование удара беспилотников по саудовскому нефтепроводу.

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    14 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей

    Иран запретил проход через Ормуз 77 нарушившим правила навигации судам

    Tекст: Мария Иванова

    Управление по контролю за Персидским заливом обнародовало перечень из 77 кораблей, которым грозит конфискация при попытке пересечь Ормузский пролив из-за нарушения правил судоходства.

    Иранское ведомство предупредило о суровых последствиях для нарушителей навигации в акватории, передает ТАСС.

    Власти подчеркнули, что санкции коснутся всех фигурантов черного списка при повторных попытках прохода.

    «Суда, нарушающие иранские протоколы судоходства в Ормузском проливе, столкнутся с ограничениями на последующие проходы, включая штрафы, задержание или конфискацию», – отмечается в официальном заявлении.

    Тегеран настоятельно рекомендовал грузовладельцам сверяться с опубликованным реестром во избежание проблем при перевозках. Кроме того, в список будут добавлены любые корабли, осуществляющие перевалку грузов борт-о-борт с судами-нарушителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Управление по контролю за водными путями Персидского залива пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции ограничил свободное движение коммерческого транспорта к востоку от этой акватории.

    До этого иранские власти утвердили законопроект о полной блокировке движения враждебных кораблей.

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    14 сентября 2026, 13:05 • Новости дня
    Двое военнослужащих погибли во время учений в ОАЭ

    Двое военных погибли при выполнении учебной миссии в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    В Объединенных Арабских Эмиратах двое военнослужащих стали жертвами несчастного случая, произошедшего в ходе выполнения плановой учебной миссии.

    Трагедия произошла во время выполнения учебной миссии на территории Объединенных Арабских Эмиратов 14 сентября, передает ТАСС.

    «Министерство обороны ОАЭ скорбит по двум погибшим <…> во время выполнения учебной миссии в стране в понедельник», – говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

    Военное ведомство выразило глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Дополнительные подробности и причины инцидента в настоящее время не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте двое военнослужащих ОАЭ погибли при крушении вертолета из-за технической неисправности.

    Позже жертвами ракетных ударов по территории Эмиратов стали еще два бойца вооруженных сил страны.

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    15 сентября 2026, 09:51 • Новости дня
    Саудовская Аравия нанесла авиаудар по муниципалитету в Йемене

    Авиация Саудовской Аравии ударила по комплексу местных властей в йеменском Таизе

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боев за стратегически важную провинцию Таиз саудовские военные самолеты атаковали административный комплекс, ранив нескольких человек.

    Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли авиаудар по зданию муниципалитета в районе Хадир, передает РИА «Новости». По данным подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah, в результате атаки есть раненые.

    В настоящее время на юго-западе страны продолжаются ожесточенные бои. Проправительственные силы Йемена при поддержке Эр-Рияда ведут боевые действия против сил движения «Ансар Алла».

    Стороны сражаются за контроль над стратегически важной провинцией Таиз. Этот регион имеет ключевое значение благодаря выходу к Красному морю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саудовская авиация ударила по целям около города Зубаб в йеменской провинции Таиз.

    Несколькими днями ранее движение «Ансар Алла» объявило о захвате шести округов в этом регионе.

    В ответ на бомбардировки Йемена хуситы атаковали военную базу и объекты нефтяной компании Saudi Aramco.

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