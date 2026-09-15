Узбекистан решил закупить топливо для строящейся АЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Агентство по атомной энергии при кабмине Узбекистана планирует до конца 2026 года заключить контракт на поставку топлива для строящейся АЭС с участием госкорпорации «Росатом», передает РИА «Новости».

Директор Узатома Азим Ахмедхаджаев сообщил об этом в ходе 70-й генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

«До конца года мы планируем продолжить строительство интегрированной АЭС, заключить контракты на поставку топлива и физическую защиту, а также усилить подготовку кадров и локализацию», – отметил глава ведомства. Он также добавил, что текущий год стал важным этапом в развитии национальной программы ядерной энергетики.

Ахмедхаджаев напомнил о переходе к практической реализации первого в регионе проекта АЭС. Ранее сообщалось, что проектная документация по строительству станции будет полностью готова до конца 2026 года, а лицензионные документы на энергоблоки большой мощности планируется разработать в 2027 году.

В сентябре 2025 года «Росатом» и власти Узбекистана подписали соглашение о сооружении интегрированной АЭС в Джизакской области. Проект включает два энергоблока на базе ВВЭР-1000 и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н. Строительство станции стоимостью 9,5 млрд долларов планируется завершить в 2035 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября специалисты полностью завершили разработку котлована под здание реактора будущей станции.

В июне президенты России и Узбекистана по видеосвязи дали старт возведению первого энергоблока.

Днем ранее власти республики выдали лицензию на строительство малого энергоблока РИТМ-200Н.