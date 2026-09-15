Минпросвещения предупредило о перегрузке школьников из-за дополнительных занятий

Tекст: Мария Иванова

Кружки и дополнительные занятия в начале учебного года способны вызвать у школьников быструю перегрузку, поэтому сначала следует наладить базовый учебный ритм, передает РИА «Новости».

По словам эксперта Минпросвещения Ольги Юрчук, новые нагрузки необходимо добавлять постепенно.

«В первые недели организм и внимание еще перестраиваются. Если одновременно добавить кружки и дополнительные занятия, ощущение перегрузки может появиться очень быстро. Сначала полезно наладить базовый учебный ритм, а новые нагрузки добавлять постепенно», – пояснила она.

Специалист подчеркнула, что свободное время не нужно обязательно заполнять полезной активностью. Небольшие перерывы, когда ребенок самостоятельно выбирает занятие, способствуют восстановлению внимания и чувства контроля над днем.

Юрчук также рекомендовала родителям поддерживать детей и не возлагать на них тяжкий груз ожиданий. Важно четко разграничивать высокие требования и реальные физические возможности, а также учитывать способности и интересы самого школьника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа психологи рекомендовали отложить дополнительные занятия с репетиторами на несколько недель.

Ранее Минпросвещения определило допустимую учебную нагрузку для всех школьных классов.

Весной премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести всесторонний мониторинг внеурочной занятости детей.