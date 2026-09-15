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    Истребитель НАТО впервые сбил неизвестный дрон в небе Литвы
    15 сентября 2026, 09:21 • Новости дня

    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите

    Defense One: Вашингтон впервые подтвердил размещение боевых систем в космосе

    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Американские военные располагают орбитальным вооружением, передает издание Defense One.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать готовность к встрече с развивающимися угрозами, где бы они ни находились», – заявил министр ВВС США Трой Мейнк. Он добавил, что именно поэтому Соединенные Штаты сейчас имеют на орбите оружие контроля космического пространства, способное защитить силы от враждебных противников.

    Директор по космической безопасности фонда Secure World Foundation Виктория Самсон отметила, что подобные заявления ранее не звучали от официальных лиц США.

    По ее мнению, Вашингтону теперь придется смириться с аналогичными шагами Китая и России. Эксперт предположила, что речь идет не о кинетическом оружии, а о космических системах радиоэлектронной борьбы.

    Мейнк также анонсировал запуск прототипов спутниковой группировки Airborne Moving Target Indicator в сентябре. Кроме того, министр сообщил о готовности к полетам космических перехватчиков, которые являются основой системы противоракетной обороны Golden Dome. Генерал Космических сил Майкл Гетлейн ранее предупреждал о серьезных проблемах с финансированием этого проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения.

    В прошлом году глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить оружие в космическом пространстве.

    В ответ на разработку американских систем противоракетной обороны Москва и Пекин указали на риски начала гонки вооружений.

    14 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса, способного поражать цели на дальних дистанциях с невероятной точностью.

    Отечественные предприятия выпустили новое оружие, отличающееся исключительной точностью стрельбы, передает РИА «Новости». Разработка предназначена в первую очередь для гражданского использования, однако может заинтересовать и силовые ведомства.

    Оздоев отметил, что продукция постоянно совершенствуется с учетом современного боевого опыта. Новинки создаются как для нужд армии, так и для рядовых потребителей.

    «Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие», – заявил он. Оздоев добавил, что комплекс позволяет попадать белке в глаз и не уступает лучшим мировым аналогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной спрос на снайперские винтовки Драгунова и Чукавина кратно вырос.

    Предприятие Lobaev Arms запустило в серийное производство роботизированный снайперский комплекс «Двойник».

    Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о создании зенитных артиллерийских роботов.

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    14 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере на 26%

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере
    @ IMAGO/Alon David/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    Согласно опубликованному ежегодному докладу ведомства, негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе, передает РИА «Новости». «В 2025 году было проведено в общей сложности 519 расследований в сфере правого экстремизма, что означает рост примерно на 26%», – говорится в документе. Глава федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартина Розенберг отметила, что в стране происходит нормализация правопопулистских нарративов.

    По словам руководителя ведомства, подобные взгляды активно распространяются в социальных сетях. Если раньше экстремистские высказывания звучали в узком кругу, где друзья могли скорректировать человека, то сегодня интернет позволяет легко связаться с единомышленниками по всему миру для подтверждения своих идей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года прокуратура ФРГ возбудила уголовные дела о пропаганде нацизма среди элитных десантников бундесвера.

    В прошлом году немецкие правоохранители зафиксировали рекордный рост числа политически мотивированных преступлений в стране.

    Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил об увеличении количества правоэкстремистских группировок среди молодежи.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    «Калашников» решил впервые показать в ЮАР укороченные автоматы АК-15К и АК-19К

    Tекст: Мария Иванова

    На международной оборонной выставке в Претории впервые представят новейшие российские укороченные автоматы и проверенные в спецоперации барражирующие боеприпасы.

    Отечественное предприятие покажет свои разработки на выставке Africa Aerospace and Defense Expo, которая пройдет с 16 по 20 сентября, передает пресс-служба концерна «Калашников».

    Посетители увидят новейшие укороченные автоматы АК-15К и АК-19К.

    Кроме того, состоится зарубежная премьера управляемого барражирующего боеприпаса «КУБ-2-Э». Этот беспилотный аппарат уже успел хорошо зарекомендовать себя в зоне проведения специальной военной операции.

    Экспозиция также включит традиционные образцы стрелкового вооружения, среди которых автоматы АК-203 и АК-204, снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемет ППК-20. Дополнительно будут продемонстрированы три модели пистолетов Лебедева.

    В сегменте беспилотной авиации разработчики представят переносную разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ». Гражданское направление будет представлено летательным аппаратом «СКАТ 350 М».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года концерн впервые публично представил укороченные автоматы АК-15К в Подмосковье.

    Позже генеральный директор предприятия Алан Лушников рассказал об успешном применении этого оружия в странах Африки.

    Зимой компания анонсировала демонстрацию барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

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    15 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов

    «Калашников» впервые продемонстрировал уникальный комплекс ПВО «Зверобой»

    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    На оружейном форуме в Москве впервые показали новейший комплекс ПВО «Зверобой», который уничтожает вражеские беспилотники с помощью высокоскоростных FPV-дронов «Кракен».

    Концерн представил новейшую разработку на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве, передает Telegram-канал «Калашникова». Комплекс предназначен для круглосуточной защиты объектов от вражеских беспилотников, включая аппараты типа «Лелека», «Лютый», «Бобер» и «Хорнет-XR».

    В арсенал «Зверобоя» входят высокоскоростные мультироторные перехватчики «Кракен». Они оснащены специальной боевой частью и могут применяться в любое время суток благодаря тепловизионным камерам. Заказчикам доступны стационарная и мобильная версии комплекса на базе серийного пикапа.

    «Стратегия «Калашникова» по эффективной борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника строится на принципе эшелонированной обороны, включающей различные созданные концерном средства обнаружения, подавления и физического уничтожения БПЛА разного класса и на различных расстояниях», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что система гарантирует безопасность охраняемых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО со специальной машиной «Импульс-Зверобой».

    Концерн «Калашников» представил выступающий носителем FPV-дронов беспилотник «Фортис».

    Глава предприятия Алан Лушников рассказал о модернизации ракет «Вихрь» для уничтожения вражеских аппаратов.

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    15 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    @ David Dozoretz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание на орбите американского оружия, предназначенного для защиты объединенных сил от потенциальных враждебных действий.

    Министр ВВС США Трой Майнк впервые открыто сообщил о наличии у страны оружия на орбите, выполняющего задачи космического контроля, передает TWZ.

    «Сегодня мы по-прежнему добиваемся того, чтобы быть готовыми к вызовам развивающихся угроз, где бы они ни возникали», – заявил Майнк, добавив, что США уже имеют орбитальное оружие для защиты объединённых сил от враждебных действий.

    После выступления Майнк отказался раскрывать подробности, заметив, что формулировка была «очень тщательно продумана» и он повторяет сказанное дословно. Он подчеркнул, что ключевой задачей остаётся сохранение доминирования не только в воздухе, но и в космосе, и именно поэтому Вашингтон был вынужден предпринять шаги для ответных действий при угрозе.

    На отдельном брифинге Майнк заявил, что не станет уточнять типы орбитального оружия, сравнив задачу с обеспечением господства в воздухе. По его словам, по мере того как космос становится всё более важным для военных, экономики и гражданской сферы, США должны сохранять превосходство, но обсуждение деталей подорвало бы сдерживание потенциальных противников.

    Представитель Космических сил США сообщил TWZ, что страна располагает орбитальными средствами космического контроля, способными защитить объединённые силы от враждебных действий. Он пояснил, что космический контроль охватывает задачи по оспариванию и удержанию пространства с использованием кинетических и некинетических средств для дезорганизации, ухудшения или уничтожения возможностей противника при необходимости, при этом операции ведутся в соответствии с Договором о космосе и нормами международного гуманитарного права.

    В материале напоминается, что Договор о космосе 1967 года запрещает размещать на орбите ядерное и другое оружие массового поражения, но не ограничивает обычные вооружения. До нынешнего заявления официально признанными противоспутниковыми средствами США считались только наземные комплексы радиоэлектронной борьбы, хотя в 2022 году Вашингтон объявил мораторий на испытания разрушительных ракет прямого перехвата.

    Контекстом для нынешнего признания названы быстрый рост противоспутниковых возможностей Китая и России и расширение их орбитальных группировок. Глава Командования космическими операциями США генерал Стивен Уайтинг ранее подчёркивал, что в космосе «нет безопасной гавани», а спутники постоянно находятся в зоне поражения чужих систем. Командующий Combat Forces Command Космических сил США генерал Грегори Ганьон отмечал, что одних мер защиты недостаточно и для контроля в космосе необходима и возможность удара.

    Майнк признал, что усиление вооружённого присутствия в космосе вызывает опасения из-за роли спутниковых систем в повседневной жизни и экономике, но сослался на активные разработки Пекина и Москвы. По его словам, задача американского правительства – обеспечить защиту граждан от новых угроз. Несмотря на сохраняющиеся вопросы, теперь официально подтверждено: США уже развернули по меньшей мере часть орбитальных систем вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Накануне Мейнк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения для контроля космического пространства и защиты американских войск.

    Ранее компания Northrop Grumman подготовила к запуску роботизированный аппарат Mission Robotic Vehicle с двумя манипуляторами, предназначенный для обслуживания спутников и потенциального уничтожения орбитальных целей.

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    14 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    ВВС США заявили о наличии орбитального оружия для контроля космоса

    Министр ВВС Менк: США обладают орбитальным оружием для контроля космоса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения, предназначенных для контроля космического пространства и защиты американских войск.

    Американские военные располагают специальными средствами для доминирования в околоземном пространстве, сказал Менк, передает ТАСС. Соответствующее заявление министра прозвучало на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил под Вашингтоном.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС от враждебных действий противников», – подчеркнул Менк.

    При этом раскрывать технические подробности и характеристики используемых систем чиновник не стал. На просьбу модератора мероприятия рассказать о космическом оружии подробнее министр ответил отказом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Northrop Grumman подготовила к запуску способный уничтожать орбитальные цели космический аппарат.

    Ранее глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить вооружения в космическом пространстве.

    Власти Соединенных Штатов запланировали введение в строй системы подавления российских и китайских спутников Meadowlands.

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    14 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Российские военные поразили сухогруз с оружием в порту Одессы

    Минобороны: Российские военные поразили сухогруз с оружием в порту Одессы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные атаковали портовую инфраструктуру и суда, работающие в интересах украинской армии, включая сухогруз с военными грузами в Одессе, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах украинской армии, сообщило ведомство в Max. В результате атаки беспилотников в одесском порту был поражен сухогруз. Это судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения подразделений вооруженных сил Украины.

    Помимо этого, российские военные продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах страны. Эти пути используются для перевозки грузов военного назначения, поступающих из европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября российские военные поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы.

    Двумя днями ранее армия России уничтожила транспортное судно с оружием в порту Черноморск.

    В середине августа ударные беспилотники атаковали корабли со снаряжением для украинских подразделений на черноморском побережье.

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    14 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Россия, Китай и Монголия начали глубокую интеграцию охраны границ

    Tекст: Мария Иванова

    Военные подразделения трех государств перешли к новому этапу взаимодействия для обеспечения безопасности совместных рубежей после завершения масштабных учений.

    Вооруженные силы Китая, России и Монголии запустили процесс тесного взаимодействия по защите общих рубежей, передает ТАСС.

    Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь прокомментировал недавние маневры «Пограничное сотрудничество – 2026». «Это уже вторые совместные учения, организованные пограничными подразделениями Китая, России и Монголии», – заявил он.

    По словам Цзян Биня, трехстороннее сотрудничество перешло от поиска путей взаимодействия к глубокой интеграции. Представитель ведомства уточнил, что такое партнерство позволяет эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации и поддерживать стабильность в приграничных районах. Кроме того, оно способствует расширению традиционной дружбы между государствами.

    Мероприятия состоялись в начале сентября в районе китайского города Маньчжурия. Военнослужащие отработали пресечение разведывательно-диверсионной деятельности, а также поиск и задержание нарушителей. В ходе маневров активно применялись беспилотники, интеллектуальные технологии и современные средства пограничного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны КНР анонсировало совместные маневры пограничных войск трех стран в начале сентября.

    Годом ранее вооруженные силы этих государств провели первые подобные учения по охране общих рубежей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять трехстороннее сотрудничество на фоне сложной международной обстановки.

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    14 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Минобороны Китая осудило совместные военные учения Японии, США и Австралии

    Минобороны КНР: Учения Японии, США и Австралии повышают риск конфронтации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь предупредил об угрозе региональной безопасности из-за военных учений Японии, США и Австралии.

    Военные учения Японии, США и Австралии повышают риск гонки вооружений и военной конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают в МИД КНР, передает РИА «Новости». Совместные маневры Orient Shield проходят с 8 по 24 сентября, в том числе на японском острове Хоккайдо.

    «Учения, выдаваемые за «щит», на самом деле направлены на продвижение передового развертывания стратегического наступательного вооружения, они наносят ущерб интересам безопасности других стран, повышают риск гонки вооружений и военной конфронтации в регионе, а также серьезно угрожают региональной безопасности и стабильности», – заявил Цзян Бинь.

    Представитель китайского оборонного ведомства подчеркнул, что Пекин решительно выступает против подобных действий. По его словам, любые шаги, поощряющие военные амбиции Токио, лишь затянут регион в опасный водоворот.

    Цзян Бинь также отметил, что в последние годы Япония неоднократно нарушала свою пацифистскую конституцию. Страна активно разрабатывает дальнобойное наступательное оружие и ускоряет ремилитаризацию, потакая внешним силам и втягиваясь в блоковую конфронтацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты запланировали размещение ракетной системы Typhon на юго-западе Японии для участия в совместных учениях.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь обвинил Токио в провоцировании блокового противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Ранее китайское внешнеполитическое ведомство предостерегло японские власти от ухода в сторону милитаризации.

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    14 сентября 2026, 21:34 • Новости дня
    Астроном заявил о непредсказуемости и уникальности вспышек на Солнце

    Астроном Леденцов: Все вспышки на Солнце непредсказуемы и уникальны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Каждая солнечная вспышка обладает уникальными характеристиками, а прогнозирование отрыва плазменных уплотнений пока остается невозможным для науки, заявил и. о. завотделом физики Солнца Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Леонид Леденцов.

    Ученые до сих пор не могут предсказать вероятность отрыва протуберанцев – плазменных уплотнений в короне светила, сказал ученый, передает ТАСС. Леденцов отметил, что, несмотря на наличие хорошей стандартной модели солнечных вспышек, все они являются нестандартными.

    «Потому что на поверхности Солнца происходят очень сложные конвективные движения, которые очень сильно запутывают магнитные поля, каждая конфигурация процесса магнитного пересоединения для каждой отдельной вспышки выглядит по-особенному. Процесс перераспределения энергии <…> может быть совершенно разным», – пояснил специалист.

    Леденцов также добавил, что исследователи в настоящее время не способны прогнозировать отрыв протуберанца из-за неизученности механизма, влияющего на этот процесс. По его словам, триггер, определяющий, уйдет ли протуберанец в межпланетное пространство или вернется на Солнце, остается невыясненным.

    В конце августа на Солнце возобновились сильные вспышки.

    Весной специалисты зафиксировали отрыв гигантского протуберанца длиной около 1 млн километров.

    В конце прошлого года ученые показали процесс растворения плазменного торнадо в космическом пространстве.

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    14 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    Тайвань провел летные испытания американских беспилотников MQ-9B SkyGuardian

    Первые американские беспилотники MQ-9B SkyGuardian прошли испытания на Тайване

    Tекст: Мария Иванова

    Тайвань успешно провел летные испытания первых двух американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian на авиабазе в восточной части острова.

    Тайвань провел летные испытания первых двух беспилотников MQ-9B SkyGuardian, закупленных у Соединенных Штатов Америки, передает ТАСС.

    Тестирование американских летательных аппаратов состоялось на авиабазе в восточной части острова.

    Испытания прошли после завершения сборки дронов, доставленных на остров ранее в этом году. В марте власти Тайбэя сообщали о планах получить два MQ-9B SkyGuardian в 2026 году и еще два – в 2027 году.

    Управление по сотрудничеству в области безопасности США ранее отмечало, что аппараты предоставят Тайваню «возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки, обнаружения целей». Дроны также помогут в борьбе с наземными, морскими целями и подводными лодками.

    Продажа беспилотников была одобрена США в ноябре 2020 года. Сделка на сумму 467 млн долларов включает также две наземные станции управления, запчасти и оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года глава минобороны Тайваня подтвердил проведение тайных совместных учений с США.

    В мае президент США подвесил вопрос продажи оружия Тайбэю по итогам визита в Китай.

    В конце 2025 года Вашингтон одобрил поставку острову вооружений на 11,1 млрд долларов.

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    14 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Минобороны обсудило военное сотрудничество с Монголией

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков и военный атташе Монголии Лхамжий Онцгойбаяр обсудили перспективы развития двусторонних отношений в оборонной сфере.

    Замминистра обороны Василий Осьмаков провел встречу с атташе по вопросам обороны при посольстве Монголии в Российской Федерации бригадным генералом Лхамжием Онцгойбаяром, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Стороны уделили особое внимание текущему состоянию взаимодействия двух государств. Кроме того, участники диалога наметили ключевые перспективы развития контактов в военной сфере.

    В апреле главы генеральных штабов России и Монголии провели переговоры для развития двустороннего военного сотрудничества.

    В начале сентября президент России Владимир Путин обсудил стратегическое партнерство с монгольским премьер-министром Ням-Осорын Учралом.

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    15 сентября 2026, 10:48 • Новости дня
    Истребитель НАТО впервые сбил неизвестный дрон в небе Литвы

    Силы НАТО впервые уничтожили беспилотник в воздушном пространстве Литвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель НАТО в ночь на вторник сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство Литвы. Как сообщил портал TV3 со ссылкой на департамент пожарной охраны и спасения, БПЛА в литовском небе был сбит впервые.

    Неизвестный летательный аппарат оказался в небе прибалтийской республики вскоре после полуночи, из-за чего власти объявили угрозу с воздуха в трех районах, передает ТАСС.

    Для перехвата цели оперативно подняли натовскую авиацию, которая спустя полчаса успешно ликвидировала дрон вблизи Каунасского района. Сейчас специалисты ведут сбор обломков уничтоженного аппарата, который, по предварительным оценкам, мог быть оснащен взрывчаткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее авиация Североатлантического альянса поднималась по тревоге в небе над Литвой из-за стаи птиц.

    В августе литовская армия развернула на подступах к Вильнюсу зенитные комплексы NASAMS для защиты от беспилотников.

    Месяцем ранее истребители союзных сил уничтожили неопознанный дрон в воздушном пространстве соседней Латвии.

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    15 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Астрофизик объяснил причину смещения даты осеннего равноденствия

    Ученый Иванов назвал причину изменения даты осеннего равноденствия в разные годы

    Tекст: Мария Иванова

    Ученый Александр Иванов объяснил причину ежегодного смещения даты осеннего равноденствия разницей между реальным вращением Земли и календарным годом.

    Разница в датах начала астрономической осени возникает из-за вытянутости земной орбиты и разной скорости движения планеты, передает РИА «Новости».

    Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов объяснил, что Земля тратит на один полный орбитальный цикл примерно на шесть часов больше, чем длится стандартный календарный год.

    «День осеннего равноденствия может наступать 22 или 23 сентября. Это связано с небольшой вытянутостью орбиты Земли и неравномерным движением Земли по своей орбите вокруг Солнца – изменяя ее скорость», – рассказал ученый.

    Астрофизик добавил, что длительность звездных суток составляет 23 часа 56 минут и четыре секунды. За год эти недостающие минуты складываются в целые сутки. В високосные годы время корректируется примерно на 18 часов, поэтому дата равноденствия колеблется между 22 и 23 сентября.

    В 2026 году осеннее равноденствие выпадет на 23 сентября. В этот день продолжительность светлого и темного времени суток сравняется, а Солнце пересечет небесный экватор, равномерно освещая планету от северного до южного полюса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Московского планетария анонсировала приход астрономической осени в Россию 23 сентября.

    Научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев спрогнозировал увеличение продолжительности ночи после этой даты.

    Старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Владимир Сурдин объяснил сдвиг дат равноденствия несовпадением календарного и истинного солнечного года.

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    15 сентября 2026, 08:07 • Новости дня
    Jaguar Land Rover предложил вооружить НАТО новыми армейскими внедорожниками

    Jaguar Land Rover предложил странам НАТО купить военные внедорожники Defender

    Tекст: Мария Иванова

    Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover планирует поставлять обновленную версию армейского внедорожника Defender Wolf Series II государствам Североатлантического альянса.

    Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover ведет активные переговоры о поставках военной техники ряду стран Североатлантического альянса, передает ТАСС.

    Речь идет о приобретении обновленной версии армейского автомобиля Defender Wolf Series II.

    Компания намерена извлечь выгоду из европейской программы перевооружения Readiness 2030. Эта стратегическая инициатива Евросоюза направлена на наращивание военного потенциала и укрепление оборонной автономии региона.

    «Новый Defender Wolf Series II вполне подходит для вооруженных сил, что касается адаптации к широкому спектру ролей и требований, которые предъявляют военные организации», – заявил представитель JLR Патрик Макгилликадди. По его словам, новые контракты поддержат испытывающий трудности автомобильный сектор Британии и создадут возможности для более чем 2 тыс. местных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября британский автопроизводитель Jaguar Land Rover запланировал увольнение 4 тыс. сотрудников из-за американских пошлин.

    Для выполнения новых обязательств в рамках НАТО Великобритании потребуется увеличить оборонные расходы на 800 млрд фунтов стерлингов до 2040 года.

    Ранее бывший британский премьер-министр Кир Стармер объявил о начале масштабной подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям.

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