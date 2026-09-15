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    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    После ракетного удара по Таганрогу СК завел дело о теракте
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    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    Истребитель НАТО впервые сбил неизвестный дрон в небе Литвы
    15 сентября 2026, 09:17 • Новости дня

    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов

    «Калашников» впервые продемонстрировал уникальный комплекс ПВО «Зверобой»

    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    На оружейном форуме в Москве впервые показали новейший комплекс ПВО «Зверобой», который уничтожает вражеские беспилотники с помощью высокоскоростных FPV-дронов «Кракен».

    Концерн представил новейшую разработку на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве, передает Telegram-канал «Калашникова». Комплекс предназначен для круглосуточной защиты объектов от вражеских беспилотников, включая аппараты типа «Лелека», «Лютый», «Бобер» и «Хорнет-XR».

    В арсенал «Зверобоя» входят высокоскоростные мультироторные перехватчики «Кракен». Они оснащены специальной боевой частью и могут применяться в любое время суток благодаря тепловизионным камерам. Заказчикам доступны стационарная и мобильная версии комплекса на базе серийного пикапа.

    «Стратегия «Калашникова» по эффективной борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника строится на принципе эшелонированной обороны, включающей различные созданные концерном средства обнаружения, подавления и физического уничтожения БПЛА разного класса и на различных расстояниях», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что система гарантирует безопасность охраняемых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО со специальной машиной «Импульс-Зверобой».

    Концерн «Калашников» представил выступающий носителем FPV-дронов беспилотник «Фортис».

    Глава предприятия Алан Лушников рассказал о модернизации ракет «Вихрь» для уничтожения вражеских аппаратов.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    14 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила реплику главы МИД Польши Радослава Сикорского о гипотетическом нападении России на страну, при котором Варшава не стала бы себя сдерживать и быстро одолела бы атакующих.

    «Министр иностранных дел Польши Сикорский: «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Русофобия головного мозга», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Сикорский 13 сентября на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве заявил, что в случае нападения России Польша не будет сдерживать себя.

    «Думаю, мы довольно быстро победим Россию. У нас подавляющее преимущество над Россией в авиации», – приводит его слова «Военное обозрение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сикорский предложил усилить военные учения НАТО вблизи Калининградской области. Песков ответил, что Россия обеспечит безопасность Калининградской области на фоне угроз НАТО.

    Президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защищать западный  эксклав от внешних вызовов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса, способного поражать цели на дальних дистанциях с невероятной точностью.

    Отечественные предприятия выпустили новое оружие, отличающееся исключительной точностью стрельбы, передает РИА «Новости». Разработка предназначена в первую очередь для гражданского использования, однако может заинтересовать и силовые ведомства.

    Оздоев отметил, что продукция постоянно совершенствуется с учетом современного боевого опыта. Новинки создаются как для нужд армии, так и для рядовых потребителей.

    «Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие», – заявил он. Оздоев добавил, что комплекс позволяет попадать белке в глаз и не уступает лучшим мировым аналогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной спрос на снайперские винтовки Драгунова и Чукавина кратно вырос.

    Предприятие Lobaev Arms запустило в серийное производство роботизированный снайперский комплекс «Двойник».

    Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о создании зенитных артиллерийских роботов.

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    12 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    @ Graeme Main/MOD

    Британские военные начали проверять, могут ли лошади вновь использоваться в армейских операциях. Во время ежегодных летних учений на полигоне Лонгмур в графстве Хэмпшир военнослужащие испытали лошадей с камуфляжной окраской.

    Как пишет Daily Mail, в Министерстве обороны Британии подтвердили, что изучают возможности применения животных для скрытого передвижения и разведки на труднопроходимой местности. Речь идет о лесах, болотах и других районах, где тяжелая техника может застрять или потерять мобильность.

    Представитель британского военного ведомства рассказал, что специалисты оценивают возможности конной разведки, мобильность, маскировку, снабжение и вопросы ухода за животными. При этом британская армия учитывает опыт союзников, которые продолжают использовать лошадей в условиях сложного рельефа.

    «Солдаты изучают конную разведку, мобильность на труднопроходимой местности, маскировку, снабжение и уход за лошадьми, опираясь на опыт союзных стран, которые продолжают применять животных в ходе военных операций», – заявил представитель ведомства.

    В британской армии считают, что возвращение к лошадям может быть связано с изменением характера современных конфликтов. Военные ранее отмечали, что животные способны передвигаться по густым лесам и болотистой местности, где танки и бронемашины оказываются малоэффективными.

    На эту идею британских военных также подтолкнул опыт Эстонии. Около 12 добровольцев из Эстонской лиги обороны создали конное подразделение и заявили, что лошади могут проходить там, где тяжелая техника застревает. В британской армии назвали такой подход необычным, но заслуживающим внимания.

    «Звучит безумно. Но британская армия прислушалась. Уроки Украины и Ближнего Востока очевидны: современная война требует творчества, способности адаптироваться и иногда возвращения к самым простым решениям», – заявил представитель армии.

    В качестве примера военные также приводят действия американского спецназа в Афганистане в 2001 году. Через несколько недель после терактов 11 сентября группа из 12 американских бойцов спецподразделения «зеленых беретов» передвигалась верхом по пересеченной местности и участвовала в боях вместе с местными силами против движения «Талибан». Позднее эта история легла в основу голливудского фильма «12 отважных».

    Британский Конный гвардейский полк, который обычно ассоциируется с церемониальными мероприятиями, в последние годы усиливает подготовку военнослужащих к действиям в реальных военных условиях. В рамках ежегодного соревнования «Кубок вызова принцессы Елизаветы» солдаты теперь отрабатывают навигацию верхом, используя только карту и компас.

    Командир полка подполковник Бен Макнил заявил, что кавалерист должен уметь эффективно действовать независимо от того, какой «платформой» он управляет – лошадью или бронемашиной. По его словам, навигация верхом требует одновременно контролировать животное, обстановку и собственные действия, что развивает выдержку и способность принимать решения в сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года несколько лошадей британской дворцовой кавалерии разбежались по улицам Лондона из-за испуга от сброшенных стройматериалов. Вскоре лондонская полиция объявила о поимке всех сбежавших животных. Ранее британские военные начали тренировать собак породы хаски для работы в условиях экстремального арктического холода.

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    13 сентября 2026, 09:16 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели ночную операцию по уничтожению логистических центров и энергообъектов на Украине, задействованных в снабжении армии, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по ключевым узлам снабжения украинской армии, передает Минобороны РФ. Атака проводилась с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В результате ночной операции поражен крупный логистический центр «Новая Почта» в населенном пункте Нерубайское Одесской области. Этот объект активно использовался для хранения и последующего распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения нужд украинских войск.

    Кроме того, ударам подверглись важные объекты энергетической инфраструктуры. Поражены электроподстанции «Усатово» в Одессе и «Новая» в Николаеве, от которых зависела работа портов и логистических комплексов в этих регионах. Также пострадали железнодорожные узлы на западе страны, через которые шли поставки западного вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим центрам в Николаеве и Николаевской области.

    Политолог Лариса Шеслер назвала этот город одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ.

    Ранее армия России поразила инфраструктуру портов Одессы и Черноморска для пресечения поставок военных грузов.

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    12 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников «Герань» по центру обработки данных «ИнтерКарс» в Киеве.

    Российские беспилотники успешно поразили центр обработки данных «ИнтерКарс» в украинской столице, сообщает Минобороны.

    На территории этого объекта находились материальные средства военного назначения, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники поразили склад автозапчастей «ИнтерКарс» в Киевской области. Накануне Вооруженные силы России уничтожили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. Российские военные также нанесли групповые удары по объектам военной промышленности в нескольких регионах страны.

    Видео Минобороны удара по ЦОД «ИнтерКарс» в Киеве смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    13 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Эксперт заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Марочко заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что возможность окружения под Волчанском боевиков украинского националистического батальона «Азов», который признан в РФ террористической организацией и запрещен, говорит о раздрае в его рядах и потере боевого духа.

    «Касаемо попавших в волчанский котел «азовцев»: это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из русифицированных украинцев. Мотивация у этих боевиков, мягко говоря, плохая», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что дополнительное западное финансирование не способно решить проблемы батальона. Деньги не помогают улучшить качество личного состава и уровень его подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении.

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    14 сентября 2026, 05:48 • Новости дня
    WSJ: Россия обошла Запад в производстве недорогого современного оружия
    WSJ: Россия обошла Запад в производстве недорогого современного оружия
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская оборонная промышленность обогнала западных конкурентов в создании современных и недорогих вооружений, таких как крылатые ракеты «Бандероль» и беспилотники «Герань», пишут американские СМИ.

    Россия опережает западные страны в производстве современных и бюджетных видов вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Москва обладает новым поколением инновационных боевых систем. В частности, речь идет о малогабаритных крылатых ракетах «Бандероль» и беспилотниках «Герань».

    Эти вооружения оснащены передовой электроникой, которая позволяет точно поражать цели и избегать перехвата. По мнению аналитиков, выпуск новых и относительно недорогих систем свидетельствует о высокой способности Вооруженных сил России к адаптации и внедрению инноваций.

    «Таким образом, Москва опередила своих противников», – отмечается в публикации.

    В то же время Украина сталкивается с нехваткой производственных ресурсов для долгосрочного планирования. США и их союзники по НАТО испытывают трудности с наращиванием выпуска жизненно важных видов оружия, включая перехватчики для комплексов Patriot.

    Западные страны также не могут ускорить перевод инновационных разработок в серийное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия показала малогабаритную крылатую ракету «Бандероль» на выставке в Египте.

    Эксперт Андрей Клинцевич отметил высокую степень адаптации российских войск к условиям современной войны.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов в прошлом году заявлял о рекордных масштабах выпуска вооружений в стране.

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    14 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере на 26%

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере
    @ IMAGO/Alon David/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    Согласно опубликованному ежегодному докладу ведомства, негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе, передает РИА «Новости». «В 2025 году было проведено в общей сложности 519 расследований в сфере правого экстремизма, что означает рост примерно на 26%», – говорится в документе. Глава федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартина Розенберг отметила, что в стране происходит нормализация правопопулистских нарративов.

    По словам руководителя ведомства, подобные взгляды активно распространяются в социальных сетях. Если раньше экстремистские высказывания звучали в узком кругу, где друзья могли скорректировать человека, то сегодня интернет позволяет легко связаться с единомышленниками по всему миру для подтверждения своих идей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года прокуратура ФРГ возбудила уголовные дела о пропаганде нацизма среди элитных десантников бундесвера.

    В прошлом году немецкие правоохранители зафиксировали рекордный рост числа политически мотивированных преступлений в стране.

    Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил об увеличении количества правоэкстремистских группировок среди молодежи.

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    14 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    «Калашников» решил впервые показать в ЮАР укороченные автоматы АК-15К и АК-19К

    Tекст: Мария Иванова

    На международной оборонной выставке в Претории впервые представят новейшие российские укороченные автоматы и проверенные в спецоперации барражирующие боеприпасы.

    Отечественное предприятие покажет свои разработки на выставке Africa Aerospace and Defense Expo, которая пройдет с 16 по 20 сентября, передает пресс-служба концерна «Калашников».

    Посетители увидят новейшие укороченные автоматы АК-15К и АК-19К.

    Кроме того, состоится зарубежная премьера управляемого барражирующего боеприпаса «КУБ-2-Э». Этот беспилотный аппарат уже успел хорошо зарекомендовать себя в зоне проведения специальной военной операции.

    Экспозиция также включит традиционные образцы стрелкового вооружения, среди которых автоматы АК-203 и АК-204, снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемет ППК-20. Дополнительно будут продемонстрированы три модели пистолетов Лебедева.

    В сегменте беспилотной авиации разработчики представят переносную разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ». Гражданское направление будет представлено летательным аппаратом «СКАТ 350 М».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года концерн впервые публично представил укороченные автоматы АК-15К в Подмосковье.

    Позже генеральный директор предприятия Алан Лушников рассказал об успешном применении этого оружия в странах Африки.

    Зимой компания анонсировала демонстрацию барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

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    15 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите

    Defense One: Вашингтон впервые подтвердил размещение боевых систем в космосе

    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Американские военные располагают орбитальным вооружением, передает издание Defense One.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать готовность к встрече с развивающимися угрозами, где бы они ни находились», – заявил министр ВВС США Трой Мейнк. Он добавил, что именно поэтому Соединенные Штаты сейчас имеют на орбите оружие контроля космического пространства, способное защитить силы от враждебных противников.

    Директор по космической безопасности фонда Secure World Foundation Виктория Самсон отметила, что подобные заявления ранее не звучали от официальных лиц США.

    По ее мнению, Вашингтону теперь придется смириться с аналогичными шагами Китая и России. Эксперт предположила, что речь идет не о кинетическом оружии, а о космических системах радиоэлектронной борьбы.

    Мейнк также анонсировал запуск прототипов спутниковой группировки Airborne Moving Target Indicator в сентябре. Кроме того, министр сообщил о готовности к полетам космических перехватчиков, которые являются основой системы противоракетной обороны Golden Dome. Генерал Космических сил Майкл Гетлейн ранее предупреждал о серьезных проблемах с финансированием этого проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения.

    В прошлом году глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить оружие в космическом пространстве.

    В ответ на разработку американских систем противоракетной обороны Москва и Пекин указали на риски начала гонки вооружений.

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    14 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    В Лондоне решили построить крупнейший со Второй мировой военный завод

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центральной части Лондона появится крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие, которое займется производством компонентов для военной техники, его запустит британский стартап Isembard.

    Компания возвела на месте бывшего автопарка четырехэтажное здание общей площадью 160 тыс. квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    В новом комплексе разместятся не только производственные мощности, но и штаб-квартира организации.

    Предприятие займется выпуском комплектующих для беспилотников, ракет, робототехники, подводных лодок и реактивных двигателей. Генеральный директор компании Александр Фицджеральд отметил, что среди главных заказчиков числятся американская Anduril, британская Babcock International и правительство Соединенного Королевства.

    Компания намерена активно развивать производственную сеть. В настоящее время по франшизе функционируют около 15 заводов Isembard в Британии, США, Франции и Германии. Эксперты оценивают стоимость стартапа примерно в 500 млн долларов.

    Прежний британский премьер-министр Кир Стармер заявлял о масштабном увеличении военного бюджета страны.

    Правительство Британии решило направить 5 млрд фунтов стерлингов на развитие военных БПЛА.

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    13 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Эксперт назвал необычное обезболивающее у боевиков ВСУ под Волчанском

    Боевики ВСУ под Волчанском используют водку как анаболик

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие, заблокированные под Волчанском, используют украденную водку вместо отсутствующих обезболивающих препаратов, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    «Обезболивающее, которое они используют – это те спиртные напитки, которые им удалось в этих населенных пунктах найти, после того, как обокрали магазины», – рассказал он ТАСС.

    Киселев добавил, что блокированные боевики ВСУ массово страдают инфекционными заболеваниями.

    Ранее президент России Владимир Путин ранее сообщал о завершении окружения вражеской группировки на северо-востоке Харьковской области. В котле площадью 460 кв. км, охватывающем 27 населенных пунктов, оказалось до 2 тыс. человек. Ликвидация этой группировки позволит отодвинуть линию фронта от Белгородской области минимум на 20 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. Марочко пояснил, о чем свидетельствует окружение боевиков «Азова» у Волчанска.

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    13 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Экс-министр армии США Дрисколл выступил в Киеве после отставки

    Tекст: Катерина Туманова

    В первом после отставки публичном выступлении бывший министр армии США Дэн Дрисколл предупредил о «переломном моменте в ведении войны», заявив, что крупнейшие армии мира «не приняли необходимую скорость и инновации».

    «Дрисколл в галстуке с вышивкой традиционного украинского узора выступал вместе с Эриком Шмидтом, бывшим генеральным директором Google, который сейчас возглавляет американскую оборонную компанию Perennial Autonomy, работающую на Украине», – передает CBS News.

    В своем выступлении Дрисколл отметил, что Украине следует наращивать вычислительные мощности и расширять возможности в области искусственного интеллекта, чтобы превзойти противника.

    Дрисколл – ветеран войны в Ираке и бывший венчурный инвестор, является давним другом вице-президента Джей Ди Вэнса, с которым он познакомился в Йельской юридической школе. Будучи министром армии, он принимал участие в усилиях администрации по переговорам о прекращении украинского конфликта.

    О его отставке было объявлено 31 августа на фоне разногласий с министром обороны Питом Хегсетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине. Wall Street Journal сообщала о поданном Дрисколлом рапорте об отставке после месяцев напряженных отношений с главой Пентагона Питом Хегсетом.

    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки.

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    14 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    FT: Новые реактивные дроны России парализовали украинскую систему ПВО

    FT: Российские дроны «Герань» изменили ход боев в небе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейшие российские реактивные беспилотники «Герань» массово поражают стратегические объекты на Украине, успешно преодолевая противовоздушную оборону.

    Новые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» в последние недели нанесли серию ударов по украинским целям. Дроны обходят средства противовоздушной обороны с гораздо большей скоростью, чем их предшественники, представляя новую серьезную угрозу, пишет Financial Times.

    «Они вложили все свои усилия, ресурсы, деньги и таланты в эту единственную систему», – заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катерина Бондарь.

    По ее словам, Россия постоянно совершенствует технологии, тестируя их на поле боя.

    На фоне этих успехов западные чиновники отмечают значительный прогресс российских технологий.

    «По словам западных силовиков и человека, близкого к Кремлю, возможности российских беспилотников настолько улучшились, что в этом году Тегеран попросил Москву предоставить ему передовые беспилотники Geran для использования в войне с Израилем и США», – пишет газета.

    Тогда как в «Герани-4» используется более аэродинамичная версия первоначального корпуса, то «Герань-5» получила новую компоновку, близкую к крылатой ракете. Изменения не ограничиваются скоростью полета и формой корпуса.

    Новые варианты БПЛА оснащаются тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта, российскими помехоустойчивыми антеннами, говорится в статье.

    «Украина перехватывает около 60% реактивных беспилотников, в то время как по другим типам летательных аппаратов ей обычно удается перехватывать 90-95%», – отметил представитель ВВС Украины.

    По мнению директора московского «Центра анализа стратегий и технологий», пока у Киева нет возможности найти эффективный способ перехвата новых «Гераней». Преимущество в дальнем воздушном противостоянии останется за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian указывала на то, что ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань». Эксперты заявили о том, что новые технологии дают России преимущество в зоне СВО.Минобороны

    сообщало об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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