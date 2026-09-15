Мошенники придумали схему обмана родителей подростков через банковские карты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники отправляют жертвам уведомления о сомнительных транзакциях по картам несовершеннолетних, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В сообщениях содержится требование немедленно подтвердить личность по специальной ссылке.

Переход по указанному адресу ведет на фишинговый ресурс. Там у граждан запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также иную конфиденциальную информацию.

В полиции настоятельно рекомендуют игнорировать подобные рассылки и не вводить реквизиты на сторонних страницах. Правоохранители советуют никогда не передавать посторонним коды из сообщений. Для проверки статуса детской карты необходимо звонить напрямую в кредитную организацию через официальное приложение.

В августе эксперты сообщили о рассылке родителям фишинговых сообщений под видом проверки детских счетов.

В МВД описали комбинированные схемы обмана граждан с использованием звонков и поддельных банковских страниц.

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