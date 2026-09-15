Автомобиль перевернулся после столкновения на юго-западе МКАД

ДТП с опрокидыванием автомобиля на 44-м километре МКАД затруднило движение

Tекст: Мария Иванова

Авария с участием двух автомобилей произошла на 44-м км МКАД на юго-западе Москвы, передает Департамент транспорта столицы.

На внешней стороне 44-го км МКАД, после развязки с Киевским шоссе, столкнулись две машины, после чего одна из них перевернулась. На месте происшествия работают оперативные службы города. В настоящее время обстоятельства случившегося и информация о возможных пострадавших уточняются.

Движение транспорта в районе аварии затруднено. Водителям рекомендуется учитывать действующие ограничения при планировании маршрута.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле массовое столкновение автомобилей на нулевом километре МКАД привело к образованию четырехкилометровой пробки.

В конце июня три человека пострадали в аварии с участием грузовика на 59-м километре кольцевой автодороги.