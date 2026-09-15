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    15 сентября 2026, 08:07 • Новости дня

    Jaguar Land Rover предложил вооружить НАТО новыми армейскими внедорожниками

    Jaguar Land Rover предложил странам НАТО купить военные внедорожники Defender

    Tекст: Мария Иванова

    Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover планирует поставлять обновленную версию армейского внедорожника Defender Wolf Series II государствам Североатлантического альянса.

    Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover ведет активные переговоры о поставках военной техники ряду стран Североатлантического альянса, передает ТАСС.

    Речь идет о приобретении обновленной версии армейского автомобиля Defender Wolf Series II.

    Компания намерена извлечь выгоду из европейской программы перевооружения Readiness 2030. Эта стратегическая инициатива Евросоюза направлена на наращивание военного потенциала и укрепление оборонной автономии региона.

    «Новый Defender Wolf Series II вполне подходит для вооруженных сил, что касается адаптации к широкому спектру ролей и требований, которые предъявляют военные организации», – заявил представитель JLR Патрик Макгилликадди. По его словам, новые контракты поддержат испытывающий трудности автомобильный сектор Британии и создадут возможности для более чем 2 тыс. местных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября британский автопроизводитель Jaguar Land Rover запланировал увольнение 4 тыс. сотрудников из-за американских пошлин.

    Для выполнения новых обязательств в рамках НАТО Великобритании потребуется увеличить оборонные расходы на 800 млрд фунтов стерлингов до 2040 года.

    Ранее бывший британский премьер-министр Кир Стармер объявил о начале масштабной подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям.

    14 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса, способного поражать цели на дальних дистанциях с невероятной точностью.

    Отечественные предприятия выпустили новое оружие, отличающееся исключительной точностью стрельбы, передает РИА «Новости». Разработка предназначена в первую очередь для гражданского использования, однако может заинтересовать и силовые ведомства.

    Оздоев отметил, что продукция постоянно совершенствуется с учетом современного боевого опыта. Новинки создаются как для нужд армии, так и для рядовых потребителей.

    «Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие», – заявил он. Оздоев добавил, что комплекс позволяет попадать белке в глаз и не уступает лучшим мировым аналогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной спрос на снайперские винтовки Драгунова и Чукавина кратно вырос.

    Предприятие Lobaev Arms запустило в серийное производство роботизированный снайперский комплекс «Двойник».

    Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о создании зенитных артиллерийских роботов.

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    14 сентября 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами

    Политолог Корнилов: Кельтские регионы угрожают развалом Британии

    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами
    @ Michael Kappeler/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Нарастающие центробежные тенденции связаны с некомпетентностью руководства Британии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Впрочем, по его мнению, принятие лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии декларации о референдуме о независимости не означает старта кампании и немедленной организации плебисцита, поскольку в некоторых из этих регионов еще не сложились условия.

    «Признаки кризиса британской государственности наблюдаются повсеместно. Так, Британия фактически потеряла архипелаг Чагос. Все больше стран-участниц Британского Содружества стремятся либо выйти из него, либо отказаться от признания власти монарха. Некоторые из них также требуют компенсаций за годы рабовладения», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Кроме того, по его словам, сохраняется напряженность вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов: «Аргентина продолжает оспаривать суверенитет над этой территорией», – поясняет специалист.

    Параллельно продолжают обостряться отношения Лондона с кельтскими регионами, которые чувствуют себя обиженными и ущемленными, продолжил собеседник. Он считает, что одной из главных причин кризиса является абсолютная некомпетентность руководства Британии, системных политических партий: консерваторов и лейбористов.

    «Каждый новый премьер страны демонстрирует все более низкий уровень управления. Энди Бернем – очередное подтверждение этой тенденции», – уточнил эксперт. На этом фоне лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены провести встречу, на повестке которой вопросы экономики и культурных связей, а также выхода из состава Соединенного Королевства.

    «Впервые в истории сложилось так, что первыми министрами всех трех регионов являются представители партий, выступающих за обособление от Британии. Они собираются скоординировать свои действия и принять декларацию о возможности проведения референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и объединения Ирландии», – указал Корнилов.

    Что интересно, импульс этим настроениям во многом придал сам Бернем, подчеркнул политолог. Он упомянул слова главы правительства, что каждый регион королевства должен сам определять свою судьбу и будущее и получать больше самостоятельности. Речь шла в первую очередь об Англии. Однако лидеры кельтских регионов Британии незамедлительно воспользовались выгодной для них риторикой.

    Впрочем, оговорился спикер, принятие декларации о референдуме не означает старта кампании и немедленной организации плебисцита. Тем более что в некоторых из этих регионов условия еще не сложились. «В Шотландии некоторые опросы показывают, что если провести референдум сейчас, то незначительное большинство проголосует за независимость и отделение от Британии», – отметил Корнилов.

    «В Северной Ирландии незначительное большинство выступает против объединения с Ирландией. Но в последние годы эти цифры сокращаются. В Уэльсе же говорить о независимости пока рано: эта идея там только начинает оформляться», – добавил он. Как бы то ни было, тенденции очевидны.

    На этом фоне собеседник вспомнил карикатуру в британской прессе, посвященную Бернему: он начинал как мэр Большого Манчестера, сейчас является премьером Британии, а дальше, по замыслу авторов скетча, ему предстоит стать премьером Англии – и в итоге закончить карьеру в роли премьера Маленького Манчестера.

    «Это своего рода деволюция. Инициатива Бернема по расширению полномочий регионов чем-то напоминает так называемые реформы, «новое мышление» Михаила Горбачева. Мы знаем, чем для нас обернулись эти эксперименты. Я очень надеюсь, что этим же закончится и для Британии», – акцентировал Корнилов.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Он называет предстоящую встречу «знаковой»: три исторические части королевства публично синхронизируют политическую линию против Лондона. «Для британской системы, десятилетиями державшейся на сочетании монархической традиции, финансового центра в Лондоне и инерции общего государства, это действительно беспрецедентный сигнал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Эксперт также считает, что о немедленном распаде пока речи не идет. «Вестминстер наверняка будет блокировать любые попытки новых плебисцитов – прежде всего шотландского. Но политическая логика работает против центра: Brexit вновь обострил противоречия с Шотландией и Северной Ирландией, экономические проблемы и кризис доверия к элитам расширяют пространство для сепаратистов», – рассуждает Клинцевич.

    Он напомнил, что Лондон десятилетиями учил других жить по принципу «самоопределения народов». Теперь этот принцип все громче звучит внутри самой Британии. «Если процесс будет запущен, речь пойдет не просто о потере отдельных территорий. Исчезнет привычная модель Соединенного Королевства – государства, которое еще недавно претендовало на роль одного из архитекторов мирового порядка», – заключил аналитик.

    В понедельник лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены встретиться в Кардиффе, чтобы подписать совместную декларацию, призванную дать старт выходу из Соединенного Королевства. Они собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости, сообщает The Telegraph.

    Как напоминает издание, в мае на региональных выборах во всех трех автономиях победили партии, выступающие за отделение от Британии. Более того, недавно занявший пост премьер-министра страны Энди Бернем в предвыборных обещаниях выступал за децентрализацию власти, передачу части полномочий регионам. А 9 сентября во время ответов на вопросы Палаты общин он заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии при наличии консенсуса по этому вопросу.

    Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Джон Суинни назвал существующий статус-кво «неустойчивым», призвав британские власти готовиться к «будущему после распада Соединенного Королевства». Он подчеркнул, что Энди Бернему придется «смириться с мыслью, что он войдет в историю как последний премьер» Британии.

    В свою очередь первый министр Уэльса, лидер Plaid Cymru («Партия Уэльса») Рин ап Йорверт подчеркнул, что у его правительства есть «четкий мандат» на перемены. «На Британских островах формируется новый политический ландшафт и растет понимание того, что вестминстерская модель больше не работает», – заявил Йорверт.

    Примечательно, что о встрече представителей исторически кельтских регионов стало известно на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп, встречавшийся с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, заявил, что хотел бы видеть объединение республики с Северной Ирландией.

    По словам первого министра Северной Ирландии Мишель О'Нил, раздел Ирландии более века назад не принес положительных результатов, а Лондон никогда не учитывал интересы ирландцев. Напомним, Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы), положившее конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии, закрепляет положение, согласно которому объединение Ирландии возможно только с согласия большинства жителей региона.

    По информации The Telegraph, меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, будет охватывать четыре области. Помимо права на самоопределение, речь пойдет о вопросах экономики, энергетики, отношениях с Европой и международным сообществом. В экономической части соглашения лидеры стран – членов Соединенного Королевства выразят мнение, что экономическая модель Британии не работает в интересах жителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

    На фоне сообщений о намерениях лидеров кельтских регионов спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал Британию «разъединенным королевством». Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, от чего будет зависеть успешность сепаратистских движений в трех неанглийских частях страны.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    «Калашников» решил впервые показать в ЮАР укороченные автоматы АК-15К и АК-19К

    Tекст: Мария Иванова

    На международной оборонной выставке в Претории впервые представят новейшие российские укороченные автоматы и проверенные в спецоперации барражирующие боеприпасы.

    Отечественное предприятие покажет свои разработки на выставке Africa Aerospace and Defense Expo, которая пройдет с 16 по 20 сентября, передает пресс-служба концерна «Калашников».

    Посетители увидят новейшие укороченные автоматы АК-15К и АК-19К.

    Кроме того, состоится зарубежная премьера управляемого барражирующего боеприпаса «КУБ-2-Э». Этот беспилотный аппарат уже успел хорошо зарекомендовать себя в зоне проведения специальной военной операции.

    Экспозиция также включит традиционные образцы стрелкового вооружения, среди которых автоматы АК-203 и АК-204, снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемет ППК-20. Дополнительно будут продемонстрированы три модели пистолетов Лебедева.

    В сегменте беспилотной авиации разработчики представят переносную разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ». Гражданское направление будет представлено летательным аппаратом «СКАТ 350 М».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года концерн впервые публично представил укороченные автоматы АК-15К в Подмосковье.

    Позже генеральный директор предприятия Алан Лушников рассказал об успешном применении этого оружия в странах Африки.

    Зимой компания анонсировала демонстрацию барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

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    14 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере на 26%

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере
    @ IMAGO/Alon David/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    Согласно опубликованному ежегодному докладу ведомства, негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе, передает РИА «Новости». «В 2025 году было проведено в общей сложности 519 расследований в сфере правого экстремизма, что означает рост примерно на 26%», – говорится в документе. Глава федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартина Розенберг отметила, что в стране происходит нормализация правопопулистских нарративов.

    По словам руководителя ведомства, подобные взгляды активно распространяются в социальных сетях. Если раньше экстремистские высказывания звучали в узком кругу, где друзья могли скорректировать человека, то сегодня интернет позволяет легко связаться с единомышленниками по всему миру для подтверждения своих идей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года прокуратура ФРГ возбудила уголовные дела о пропаганде нацизма среди элитных десантников бундесвера.

    В прошлом году немецкие правоохранители зафиксировали рекордный рост числа политически мотивированных преступлений в стране.

    Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил об увеличении количества правоэкстремистских группировок среди молодежи.

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    14 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали декларацию о будущем в Евросоюзе

    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз
    @ JON ROWLEY/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум, закрепив в нем стремление строить свое будущее в составе Европейского союза.

    Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании перед совместной пресс-конференцией в Кардиффе, передает РИА «Новости».

    Документ подтверждает совместную поддержку права каждой нации на самоопределение.

    «Мы считаем, что будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу», – говорится в декларации, текст которой опубликовала валлийская газета Wales Online. При этом в итоговом документе не упоминаются референдумы о независимости, хотя ранее СМИ сообщали о планах политиков призвать к их проведению.

    Новый первый министр Уэльса Рин ап Йорверт отметил наличие четкого мандата на перемены у его правительства. Первый министр Шотландии Джон Суинни подчеркнул право шотландского народа самостоятельно определять свое конституционное будущее. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил добавила, что исторический раздел Ирландии не принес пользы, а Лондон традиционно игнорировал интересы ирландцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал страну «Разъединенным королевством» на фоне действий кельтских политиков.

    Весной большинство депутатов шотландского парламента поддержало призыв к проведению голосования об отделении от Соединенного Королевства.

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    14 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Бернем отказался поддержать референдумы о выходе кельтских наций из Британии

    Бернем не поддержал референдумы об отделении Шотландии, Уэльса и Ольстера

    Бернем отказался поддержать референдумы о выходе кельтских наций из Британии
    @ Stephan Goerlich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Энди Бернем отказался поддерживать инициативу о проведении референдумов по выходу кельтских наций из состава государства, сообщили в его канцелярии.

    В канцелярии подчеркнули, что Бернем намерен сосредоточиться на решении экономических проблем, связанных с ростом стоимости жизни, передает РИА «Новости». Он не планирует участвовать в конституционных дебатах.

    «Премьер-министр привержен осуществлению реформ во всех четырех странах Соединенного Королевства и твердо верит в их союз. Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг наших общих ценностей и решения проблем, а не разделяются», – говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит.

    Телеканал Sky News отмечает, что требования регионов различаются. Северная Ирландия хочет объединиться с Ирландией, а Шотландия рассчитывает добиться разрешения на референдум к 2031 году. При этом Уэльс пока добивается лишь дополнительных полномочий.

    Напомним, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум о будущем в составе Евросоюза. Лидеры этих автономий собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости.

    Ранее большинство депутатов парламента Шотландии одобрило призыв к проведению голосования об отделении от Британии.

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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

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    14 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Ростех сообщил о создании зенитных роботов для борьбы с дронами

    Tекст: Мария Иванова

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев рассказал о создании полностью автоматизированных зенитных артиллерийских роботов, способных уничтожать любые беспилотники.

    Новые российские зенитные комплексы ТКБ-1167 и «Цитадель» закрывают ниши, для которых ранее не существовало средств ПВО, сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

    «Комплексы очень востребованы. У этой техники – своя ниша, которую не закрывают, например, системы РЭБ. ТКБ-1167 и «Цитадель» – это не просто зенитки. Фактически это два зенитных артиллерийских робота, которые автоматизированы на всех этапах – от обнаружения цели до ее поражения», – приводит его слова РИА «Новости».

    Комплексы оснащены радиолокационными станциями и тепловизорами, что позволяет им обнаруживать дроны любых размеров круглосуточно. Техника успешно прошла апробацию в реальном бою. ТКБ-1167 вооружен четырьмя пулеметами для плотного огня по БПЛА, а «Цитадель» использует снаряды с программируемым подрывом, создающие шрапнельное облако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала мировую премьеру зенитных комплексов ТКБ-1167 и ЗАК-30 в Египте.

    Российские специалисты создали систему «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Военные задействовали этот пушечный комплекс против украинских дронов в зоне проведения спецоперации.

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    14 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    ВВС США заявили о наличии орбитального оружия для контроля космоса

    Министр ВВС Менк: США обладают орбитальным оружием для контроля космоса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения, предназначенных для контроля космического пространства и защиты американских войск.

    Американские военные располагают специальными средствами для доминирования в околоземном пространстве, сказал Менк, передает ТАСС. Соответствующее заявление министра прозвучало на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил под Вашингтоном.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС от враждебных действий противников», – подчеркнул Менк.

    При этом раскрывать технические подробности и характеристики используемых систем чиновник не стал. На просьбу модератора мероприятия рассказать о космическом оружии подробнее министр ответил отказом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Northrop Grumman подготовила к запуску способный уничтожать орбитальные цели космический аппарат.

    Ранее глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить вооружения в космическом пространстве.

    Власти Соединенных Штатов запланировали введение в строй системы подавления российских и китайских спутников Meadowlands.

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    14 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Россия, Китай и Монголия начали глубокую интеграцию охраны границ

    Tекст: Мария Иванова

    Военные подразделения трех государств перешли к новому этапу взаимодействия для обеспечения безопасности совместных рубежей после завершения масштабных учений.

    Вооруженные силы Китая, России и Монголии запустили процесс тесного взаимодействия по защите общих рубежей, передает ТАСС.

    Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь прокомментировал недавние маневры «Пограничное сотрудничество – 2026». «Это уже вторые совместные учения, организованные пограничными подразделениями Китая, России и Монголии», – заявил он.

    По словам Цзян Биня, трехстороннее сотрудничество перешло от поиска путей взаимодействия к глубокой интеграции. Представитель ведомства уточнил, что такое партнерство позволяет эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации и поддерживать стабильность в приграничных районах. Кроме того, оно способствует расширению традиционной дружбы между государствами.

    Мероприятия состоялись в начале сентября в районе китайского города Маньчжурия. Военнослужащие отработали пресечение разведывательно-диверсионной деятельности, а также поиск и задержание нарушителей. В ходе маневров активно применялись беспилотники, интеллектуальные технологии и современные средства пограничного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны КНР анонсировало совместные маневры пограничных войск трех стран в начале сентября.

    Годом ранее вооруженные силы этих государств провели первые подобные учения по охране общих рубежей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять трехстороннее сотрудничество на фоне сложной международной обстановки.

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    14 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    В Букингемском дворце при реставрации нашли старинные вещи

    При ремонте Букингемского дворца обнаружили исторические вещи персонала

    Tекст: Мария Иванова

    Во время масштабной реставрации Букингемского дворца рабочие обнаружили множество исторических предметов середины XX века, принадлежавших персоналу королевской резиденции.

    «В ходе реставрации штаб-квартиры британской монархии были обнаружены утерянные или давно забытые предметы, позволяющие заглянуть за кулисы жизни персонала Букингемского дворца», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Guardian.

    Масштабный ремонт резиденции рассчитан на десять лет и оценивается в 370 млн фунтов стерлингов. Проект включает замену электропроводки, обновление водопровода и системы отопления.

    Среди находок оказались купоны для ставок на футбольные матчи 1957 года, старые черные ботинки и обрывки театральных афиш из газеты Standard 1889 года. Строители также выявили старую проводку с изоляцией из вулканизированной индийской резины.

    В куске строительного камня обнаружили билет на игру в вист за шесть пенсов, датированный 14 апреля 1949 года. Он был выпущен общественным клубом королевского двора в период правления Георга VI. Кроме того, рабочие нашли инструкции для персонала к приему в честь 25-летия дипломатического корпуса в 1977 году, старинную керамическую плитку середины XIX века, оловянную кружку, газету Daily Express 1966 года, бутылку воды Schweppes и коробку с рождественскими открытками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Букингемский дворец отказал принцу Гарри в предоставлении жилья на время визита в Британию.

    Эксперты предложили два дорогостоящих сценария капитального ремонта исторического здания британского парламента.

    В августе 2024 года в центре Лондона загорелся исторический дворец Сомерсет-хаус.

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    14 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Российские военные поразили сухогруз с оружием в порту Одессы

    Минобороны: Российские военные поразили сухогруз с оружием в порту Одессы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные атаковали портовую инфраструктуру и суда, работающие в интересах украинской армии, включая сухогруз с военными грузами в Одессе, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах украинской армии, сообщило ведомство в Max. В результате атаки беспилотников в одесском порту был поражен сухогруз. Это судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения подразделений вооруженных сил Украины.

    Помимо этого, российские военные продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах страны. Эти пути используются для перевозки грузов военного назначения, поступающих из европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября российские военные поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы.

    Двумя днями ранее армия России уничтожила транспортное судно с оружием в порту Черноморск.

    В середине августа ударные беспилотники атаковали корабли со снаряжением для украинских подразделений на черноморском побережье.

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    14 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Минобороны Китая осудило совместные военные учения Японии, США и Австралии

    Минобороны КНР: Учения Японии, США и Австралии повышают риск конфронтации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь предупредил об угрозе региональной безопасности из-за военных учений Японии, США и Австралии.

    Военные учения Японии, США и Австралии повышают риск гонки вооружений и военной конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают в МИД КНР, передает РИА «Новости». Совместные маневры Orient Shield проходят с 8 по 24 сентября, в том числе на японском острове Хоккайдо.

    «Учения, выдаваемые за «щит», на самом деле направлены на продвижение передового развертывания стратегического наступательного вооружения, они наносят ущерб интересам безопасности других стран, повышают риск гонки вооружений и военной конфронтации в регионе, а также серьезно угрожают региональной безопасности и стабильности», – заявил Цзян Бинь.

    Представитель китайского оборонного ведомства подчеркнул, что Пекин решительно выступает против подобных действий. По его словам, любые шаги, поощряющие военные амбиции Токио, лишь затянут регион в опасный водоворот.

    Цзян Бинь также отметил, что в последние годы Япония неоднократно нарушала свою пацифистскую конституцию. Страна активно разрабатывает дальнобойное наступательное оружие и ускоряет ремилитаризацию, потакая внешним силам и втягиваясь в блоковую конфронтацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты запланировали размещение ракетной системы Typhon на юго-западе Японии для участия в совместных учениях.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь обвинил Токио в провоцировании блокового противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Ранее китайское внешнеполитическое ведомство предостерегло японские власти от ухода в сторону милитаризации.

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    14 сентября 2026, 10:43 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall получил заказ на снаряды на 100 млн евро

    Rheinmetall получил международный контракт на 155-мм снаряды на 100 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупный международный заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стоимостью не менее 100 млн евро.

    Германский оборонный концерн Rheinmetall получил крупный заказ от международного клиента на поставки артиллерийских снарядов калибра 155 мм, передает ТАСС.

    Стоимость контракта оценивается не менее чем в 100 млн евро. Производство снарядов уже началось, а полностью выполнить заказ планируется в 2027 году. Речь идет о «пятизначном числе» боеприпасов.

    Концерн также работает над расширением производственных мощностей, чтобы покрыть растущий спрос на снаряды калибра 155 мм. Rheinmetall является крупнейшей оборонной компанией Германии и поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву, а также строит на Украине завод по производству боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий оборонный концерн запланировал двукратное увеличение производства оружейного пороха из-за дефицита.

    Летом предприятие приступило к отгрузке боеприпасов для нужд Киева с нового завода в Нижней Саксонии.

    В прошлом году руководство компании анонсировало ежегодные поставки на Украину до 200 тыс. артиллерийских снарядов.

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    14 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    Тайвань провел летные испытания американских беспилотников MQ-9B SkyGuardian

    Первые американские беспилотники MQ-9B SkyGuardian прошли испытания на Тайване

    Tекст: Мария Иванова

    Тайвань успешно провел летные испытания первых двух американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian на авиабазе в восточной части острова.

    Тайвань провел летные испытания первых двух беспилотников MQ-9B SkyGuardian, закупленных у Соединенных Штатов Америки, передает ТАСС.

    Тестирование американских летательных аппаратов состоялось на авиабазе в восточной части острова.

    Испытания прошли после завершения сборки дронов, доставленных на остров ранее в этом году. В марте власти Тайбэя сообщали о планах получить два MQ-9B SkyGuardian в 2026 году и еще два – в 2027 году.

    Управление по сотрудничеству в области безопасности США ранее отмечало, что аппараты предоставят Тайваню «возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки, обнаружения целей». Дроны также помогут в борьбе с наземными, морскими целями и подводными лодками.

    Продажа беспилотников была одобрена США в ноябре 2020 года. Сделка на сумму 467 млн долларов включает также две наземные станции управления, запчасти и оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года глава минобороны Тайваня подтвердил проведение тайных совместных учений с США.

    В мае президент США подвесил вопрос продажи оружия Тайбэю по итогам визита в Китай.

    В конце 2025 года Вашингтон одобрил поставку острову вооружений на 11,1 млрд долларов.

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