Художник выиграл миллионы в лотерею после рождения котят

Московский художник выиграл почти 10 млн рублей в лотерею

Tекст: Мария Иванова

Художник из Москвы выиграл почти 10 млн рублей в лотерее, причем предвестником победы мужчина считает родившихся накануне у его кошки котят, передает РИА «Новости».

«Художник из Москвы Федор стал победителем онлайн-лотереи «Трилогия» и выиграл более 9,6 млн рублей. Счастливчик продолжил традицию своей бабушки играть в лотереи – она всегда верила в удачу», – сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Победитель ежемесячно выделяет около 10% зарплаты на участие в различных быстрых играх. О выигрыше мужчина узнал во время приготовления завтрака. Появление на свет котят накануне он связал с предвестием большой удачи.

Полученные средства москвич планирует направить на погашение кредитов, а также на ценный подарок для родителей.

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