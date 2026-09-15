Ученые обнаружили потоки лавы на проснувшемся камчатском вулкане

Ученые РАН зафиксировали лавовые потоки на камчатском вулкане Крашенинникова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировали активное движение магмы по северо-восточному склону сопки, передает ТАСС.

«Эксплозивное (взрывное) извержение Крашенинникова произошло более года назад после 600-летнего молчания вулкана. Сейчас извержение носит исключительно эффузивный характер. Лавовые потоки изливаются из вершинного кратера Северного конуса и формируют лавовое поле на его северо-восточном склоне. К началу сентября ширина поля достигла около двух километров, а протяженность отдельных потоков превышает три километра», – рассказали ученые.

Свежие слои раскаленной массы ложатся поверх старых, продвигаясь вперед на несколько метров каждые сутки. На передовых участках отваливаются крупные глыбы, из-за чего загорается высохшая трава. Исследователи добавили, что по ночам отчетливо видны так называемые лавовые конвейеры, когда огненная река течет между высокими бортами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года специалисты зафиксировали первое в истории наблюдений пробуждение вулкана Крашенинникова. Осенью исполин выбросил столб пепла на высоту три с половиной километра над уровнем моря. В прошлом месяце сотрудники Кроноцкого заповедника отметили непрерывную годовую активность этого природного объекта.