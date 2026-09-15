Telegraph: Война вокруг виски началась между Англией и Шотландией

Tекст: Антон Антонов

«Война вокруг виски разгорелась после того, как английским сортам солодового виски был присвоен защищенный статус», – пишет Telegraph.

Теперь английский напиток официально признан самостоятельной категорией наравне с шотландским, уэльским и ирландским виски. Решение правительства Британии вызвало резкую критику со стороны шотландских производителей.

Шотландская ассоциация виски, представляющая 90 компаний, планирует встретиться с британскими министрами для обсуждения ответных мер. Главная претензия заключается в том, что английский виски получил защищенный статус по правилам, отличающимся от шотландских. В Шотландии все этапы производства должны проходить на одной винокурне, тогда как в Англии допускается разделение процессов.

В Шотландии считают, что определение английского солода ставит под угрозу устоявшуюся практику и многолетние традиции отрасли.

В Англии сейчас насчитывается более 70 винокурен, которые экспортируют продукцию в 30 стран. Стоимость индустрии оценивается примерно в 1 млрд фунтов стерлингов, что создает угрозу для шотландского скотча, приносящего экономике Шотландии свыше 5 млрд фунтов ежегодно.

Представитель Английской гильдии виски отверг претензии, отметив, что для оспаривания статуса шотландцам придется доказать экономический или репутационный ущерб. В свою очередь, в британском парламенте подчеркнули, что на рынке достаточно места для обоих секторов, и выбор должен оставаться за потребителями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подтвердили совместное стремление к самоопределению.

В мае шотландский парламент поддержал идею проведения нового референдума о независимости.