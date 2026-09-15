На Сахалине подростки угнали у родителей машину и попали в ДТП

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в городе Оха Сахалинской области в ночь на 15 сентября, указали в ведомстве, передает ТАСС.

13-летний подросток взял ключи от родительского автомобиля Toyota Mark II, пока взрослые спали.

Вместе с юным водителем в машине находились двое пассажиров 14 и 15 лет. Двигаясь по улице 50 лет Октября, школьник не справился с управлением, в результате чего иномарка съехала с дороги и врезалась в столб.

В областном министерстве здравоохранения сообщили, что один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. Двое других подростков получили травмы средней степени тяжести.

В августе нетрезвый 16-летний юноша устроил смертельное ДТП в Башкирии.

В июле на Урале несовершеннолетний водитель без прав врезался в бетонное ограждение.

В прошлом году в Белгородской области 15-летний мальчик на отцовской машине столкнулся с деревом.