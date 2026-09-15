Объект промышленности поврежден после атаки дронов ВСУ в Самарской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников», – указал губернатор в Max.

В результате атаки никто не погиб. Повреждено одно из промышленных предприятий, несколько жилых объектов, там выбило стекла.

Информация уточняется.

В конце августа пожар произошел на складе Ozon в Самарской области из-за удара беспилотника.

В середине месяца украинские ракеты повредили промышленную инфраструктуру Самары.

В начале августа вражеские дроны атаковали еще одно предприятие региона.