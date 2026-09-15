Врач назвала категории граждан для обязательной вакцинации от гриппа

Врач Косенкова: Беременным, детям и пожилым нужна вакцинация от гриппа

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В приоритетном порядке прививаться рекомендуют тем, для кого встреча с инфекцией может быть наиболее опасна: люди из групп риска – у кого есть хронические заболевания, например, болезни легких, сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, ожирение, а также пациенты с иммунодефицитными состояниями. Для них инфекции часто протекают тяжелее и грозят серьезными осложнениями», – рассказала Косенкова РИА «Новости».

Специалист подчеркнула важность иммунизации для пожилых людей старше 60 лет из-за ослабления естественной защиты организма. Беременные женщины и дети также требуют особого внимания согласно национальному календарю профилактических прививок.

Кроме того, вакцинация важна для представителей профессий с высоким риском заражения. В эту категорию входят медицинские работники, учителя, воспитатели, а также сотрудники торговли, транспорта и социальной сферы.

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