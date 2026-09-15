Непал собрался запретить альпинистам-новичкам восхождения на Эверест

Генсек ассоциации альпинизма Непала Лама: Восхождения на Эверест ограничат

Tекст: Антон Антонов

«Одно из наиболее значимых нововведений – требование о наличии предварительного опыта высокогорных восхождений для тех, кто планирует подняться на Эверест. Цель этой меры – гарантировать, что альпинисты обладают достаточным опытом пребывания на высоте, прежде чем браться за самую высокую и технически сложную коммерческую экспедицию в мире», – приводит слова Ламы РИА «Новости».

Депутаты страны определяют, сколько восхождений на вершины выше 7 и 8 тыс. м нужно совершить претенденту, чтобы получить разрешение на подъем на Эверест.

Издание Explorersweb отмечает, что новые правила вряд ли успеют вступить в силу к весеннему сезону 2027 года.

Ассоциация также рекомендовала альпинистам оформлять полную страховку, которая покрывает высокогорные восхождения, экстренную эвакуацию вертолетом и расходы на репатриацию при необходимости.

Помимо этого, в Непале уже изменились государственные тарифы за восхождение на вершину. Для иностранцев, поднимающихся по классическому маршруту, стоимость составляет 15 тыс. долларов в весенний сезон, 7500 долларов осенью и 3750 долларов зимой и летом – пошлина выросла с прежних 11 тыс. долларов. Новая система сборов уже действует и распространяется на текущие сезоны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в 2025 году сообщалось, что власти Непала рассматривают законопроект, обязывающий альпинистов перед восхождением на Эверест сначала преодолеть вершину высотой не менее семи тысяч метров.

Схожая мера уже вводилась в 1995–1996 годах: тогда обязательным было восхождение на вершину высотой не менее 6 тыс. м, однако из-за сокращения числа альпинистов и давления со стороны экспедиторов и иностранцев правило отменили.

