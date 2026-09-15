Минздрав потребовал предупреждать пациентов об облысении из-за валацикловира

Ведомство направило фармацевтическим компаниям письмо с рекомендацией расширить перечень возможных нежелательных реакций на валацикловир, передает ТАСС.
Такое решение ведомство приняло после анализа современного опыта клинического применения данных лекарственных средств.
«В разделе «4.8. Нежелательные реакции» добавить информацию о нежелательных реакциях: «острый генерализованный экзантематозный пустулез», «лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (ОКЕ88-синдром)», «синдром Стивенса-Джонсона», «токсический эпидермальный некролиз», «многоформная эритема», «фоточувствительность», «алопеция», – говорится в документе.
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