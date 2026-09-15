Несколько жителей Таганрога госпитализированы из-за еды от «Васаби»

Tекст: Антон Антонов

«В связи с регистрацией случаев острого гастроэнтероколита среди жителей Таганрога, связанных с употреблением продукции кулинарного цеха «Васаби», министерство здравоохранения Ростовской области сообщает, что все пациенты с признаками кишечной инфекции, обратившиеся за медицинской помощью, госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь», – сообщило ведомство в «Максе».

Региональное управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование инцидента. Деятельность предприятия общественного питания приостановлена, ситуация находится под контролем специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре более 30 человек отравились после посещения кафе в Казани.

В июле на базе отдыха в Ставропольском крае 80 человек заразились сальмонеллезом.

В июне в Волгоградской области правоохранители возбудили уголовное дело после отравления 16 покупателей суши.