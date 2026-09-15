Полицейские нашли плантацию конопли на дачном участке в Приморье

Tекст: Антон Антонов

Полицейские обнаружили тайную плантацию во время обыска дома и участка мужчины в Фокино. Всего изъяли 1190 кустов конопли, а также высушенные части маньчжурской конопли общей массой 700 граммов, передает РИА «Новости».

Экспертиза подтвердила, что все изъятые растения относятся к наркосодержащей конопле. Мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, заявил сотрудникам полиции, что выращивал марихуану и хранил ее для личного потребления.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статьям о незаконном культивировании наркосодержащих растений и незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские в Калининграде обнаружили у местного жителя 950 кустов конопли на специально подготовленных лесных участках.

В Москве правоохранители задержали в гараже двух мужчин с 30 кг марихуаны, приготовленной для продажи.

В Кузбассе оперативники нашли в здании бывшей школы-интерната крупнейшую в регионе плантацию из свыше 1800 кустов наркосодержащих растений.