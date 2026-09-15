Грушко: Россия учтет присоединение Финляндии к ядерной инициативе Франции

Tекст: Антон Антонов

Грушко назвал негативным решение Финляндии присоединиться к французской инициативе, передает ТАСС.

«Этот шаг подрывает режим нераспространения, ослабляет его, ослабляет региональную безопасность, европейскую безопасность и, в конечном счете, конечно, абсолютно не способствует безопасности самой Финляндии», – заявил Грушко.

Дипломат отметил, что подобное решение не отвечает интересам самой Финляндии в сфере безопасности. Он подчеркнул, что Москва рассматривает произошедшее как новую реальность, которую придется учитывать при дальнейшем военном планировании.

По словам замминистра, Россия учтет присоединение Финляндии к французской ядерной инициативе в своем военном строительстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии сообщило о присоединении страны к французской инициативе по ядерному сдерживанию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценок этого решения Хельсинки, сославшись на необходимость изучения деталей.

Грушко заявил, что Москва учтет намерения европейских стран размещать ядерное оружие при обновлении перечня приоритетных военных целей.