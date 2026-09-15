Минтруд сообщил о росте числа многодетных семей в России

Tекст: Антон Антонов

Количество семей, воспитывающих трех и более детей, в России достигло 3,05 млн к сентябрю 2026 года, увеличившись с 2,6 млн в 2024 году. Статистический учет ведется нарастающим итогом с конца декабря 2024 года, когда был запущен федеральный реестр многодетных семей, пишут «Ведомости».

Статус многодетных закреплен бессрочно по указу президента с января 2024 года. На последовательный рост числа многодетных семей влияет ряд взаимосвязанных факторов, отметили в ведомстве. В стране сформирована целостная система поддержки, включающая материнский капитал, единое пособие и выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Среди регионов-лидеров по абсолютному числу многодетных семей традиционно выделяются Москва, Московская область, Краснодарский край и республики Северного Кавказа. Эти меры реализуются в рамках национального проекта «Семья».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении числа многодетных семей почти до 2,9 млн.

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на эти демографические тенденции.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о росте рождаемости в 18 регионах страны.