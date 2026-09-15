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    15 сентября 2026, 02:11 • Новости дня

    CENTCOM назвал заявление Ирана о подрыве супертанкера El Gaia на мине ложью

    Tекст: Антон Антонов

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление иранского Корпуса стражей исламской революции, что шедший под флагом Панамы супертанкер El Gaia подорвался на морской мине в Ормузском проливе.

    По заявлению CENTCOM в X, судно El Gaia было выведено из строя иранской ракетой еще месяц назад.

    В минувшие выходные Тегеран вновь атаковал этот танкер, использовав беспилотник, говорится в сообщении. В момент удара корабль находился в водах у побережья Омана. Сейчас поврежденное судно буксируется силами регионального партнера Соединенных Штатов.

    «Ложное заявление КСИР – это еще один пример их лжи и попыток запугивания, пока они пытаются препятствовать проходу коммерческих судов в проливе», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве супертанкера El Gaia на минах в Ормузском проливе.

    В конце августа Центральное командование вооруженных сил США заявило, что провело точечную операцию против КСИР для защиты коммерческого судоходства.

    14 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Супертанкер El Gaia подорвался на минах в Ормузском проливе
    Супертанкер El Gaia подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Супертанкер El Gaia пытался пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива и подорвался на минах, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Взрыв повредил судно, после чего на борту начался пожар, передает РИА «Новости».

    КСИР уточнил, что попытки потушить огонь на танкере не дали результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское управление по контролю за Персидским заливом обнародовало перечень из 77 кораблей, которым грозит конфискация при попытке пересечь Ормузский пролив из-за нарушения правил судоходства.

    В прошлом месяце управление пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.

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    14 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Хуситы нанесли массированный удар по авиабазе в Саудовской Аравии

    Движение «Ансар Аллах» атаковало авиабазу в Саудовской Аравии десятками ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками в ответ на обстрелы своей страны.

    Шиитское движение «Ансар Аллах» атаковало военный объект на юге Саудовской Аравии в ответ на обстрелы Йемена, передает РИА «Новости». Целью стала авиабаза имени короля Халеда в городе Хамис-Мушайт.

    «Мы провели масштабную военную операцию в отношении авиабазы имени короля Халеда в Хамис Мушайте, удары были точными и нанесли значительный урон», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, для атаки использовались десятки ракет и беспилотников. Удары пришлись по ангарам для авиационной техники, радиолокационным станциям, взлетно-посадочным полосам и складам с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе йеменские повстанцы атаковали военную базу в Хамис-Мушайте и объекты компании Saudi Aramco.

    После этого нападения Пакистан направил Ирану предупреждение с требованием обуздать хуситов.

    Вскоре вооруженные формирования захватили стратегический порт Моха на юго-западе Йемена.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном

    CNN: США намерены перейти к ядерной теме в переговорах с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным трех источников CNN, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке сообщили участникам переговоров в Персидском заливе, что они хотят переориентировать американо-иранские переговоры на ядерную программу Тегерана вместо ормузской темы.

    «Я не пытаюсь заставить Иран сесть за стол переговоров. Мне гораздо больше нравится наше нынешнее положение: почти полный контроль над Ормузским проливом и полный крах их экономики», – написал Трамп в Truth Social во вторник вечером после того, как Иран нанес ответный удар по США.

    По словам источника CNN, одной из целей встречи в понедельник было согласование карт маршрутов, проходящих через пролив. Тем не менее вероятность того, что страны Совета сотрудничества стран Персидского залива и Иран поддержат всеобъемлющий план открытия водного пути, практически равна нулю без участия США.

    Администрация не стала препятствовать встрече, заявив, что будет внимательно следить за ходом обсуждений.

    «США находятся в тесном контакте со всеми нашими региональными партнерами и будут поддерживать его до, во время и после встречи. Иран не контролирует Ормузский пролив и никогда не будет контролировать», – заявил в воскресенье американский чиновник примерно за час до заявления министра иностранных дел Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Райт заявил, что ядерного соглашения с Ираном может и не быть. Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции. Иранского чиновника не пустили на саммит по ядерной проблеме из-за США.

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    14 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    Иранского чиновника не пустили на саммит по ядерной проблеме из-за США

    Чиновника из Ирана не пустили на саммит по ядерной проблеме

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президенту Ирана по ядерным вопросам Мохаммаду Ислами запретили выступить на генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене после давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа.

    Вице-президент Ирана по ядерным вопросам Мохаммад Ислами должен был выступить перед Организацией Объединенных Наций по ядерному надзору в понедельник, как сообщил агентству Bloomberg американский чиновник, но Австрия отказала ему во въезде.

    В субботу агентство Mehr сообщило, что Ислами, глава Организации по атомной энергии Ирана, покинул Тегеран для участия в конференции.

    Отказ в предоставлении Ислами запрошенной ООН отмене санкций, которая позволила бы ему въехать в Австрию, последовал за настойчивыми просьбами США, заявил осведомленный чиновник.

    Хотя представитель Ирана более низкого статуса сможет выступить на встрече позже на этой неделе, это означает, что высокопоставленный эмиссар из Тегерана не выступит в начале мероприятия.

    Bloomberg отмечает, что присутствие и ранние выступления Ислами могли быть восприняты как выражение доверия Ирану. Вместо этого министр энергетики США Крис Райт намерен использовать форум для того, чтобы предупредить Тегеран: «Иран никогда не должен разрабатывать или получать ядерное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Райт заявил, что ядерного соглашения с Ираном может и не быть. Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции. Постпред Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

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    14 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп пообещал выставить миру счет за войну с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил взыскать огромные компенсации со стран, отказавшихся помогать Вашингтону в ходе вооруженного конфликта против Ирана.

    Глава Белого дома подчеркнул, что после завершения боевых действий государствам придется компенсировать Вашингтону все понесенные затраты, передает ТАСС. Политик выразил крайнее недовольство отсутствием поддержки со стороны международного сообщества.

    «Нефть поступает через Ормузский пролив. Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут – и обязательно это сделают – возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Президент также добавил, что Соединенные Штаты на протяжении многих поколений делают для других государств гораздо больше, чем для самих себя.

    Весной американский лидер раскритиковал союзников по НАТО за отказ от поддержки Вашингтона в ситуации с Ираном.

    В августе глава Белого дома отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от противостояния.

    Позже президент США запланировал объявить Ормузский пролив американской территорией.

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    14 сентября 2026, 12:25 • Новости дня
    Ульянов обвинил Запад в визовом беспределе против делегации Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал визовым беспределом решение властей Австрии аннулировать выданную визу вице-президенту Ирана Мохаммаду Эслами для участия в Генконференции МАГАТЭ.

    Ульянов подверг критике действия австрийских властей, передает ТАСС.

    Выступая на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, он заявил: «Мы наблюдаем, что страны коллективного Запада развернули настоящую кампанию визового беспредела для сведения счетов с неугодными странами».

    Дипломат отметил, что Австрия грубо нарушила свои обязательства по соглашению с МАГАТЭ о размещении штаб-квартиры организации. По его словам, у Вены отсутствовали реальные основания отказывать иранскому вице-президенту во въезде.

    Кроме того, Ульянов назвал юридически ничтожными попытки Британии, Франции и Германии запустить механизм автоматического восстановления прежних санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана. Он напомнил, что положения резолюции 2231 прекратили свое действие 18 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана выразили протест Австрии из-за отказа выдать въездную визу вице-президенту Мохаммаду Эслами.

    Несколькими днями ранее Михаил Ульянов раскритиковал принятую Советом управляющих МАГАТЭ антииранскую резолюцию.

    Летом постпред России сообщил о критическом характере проблемы с получением австрийских виз для дипломатов.

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    14 сентября 2026, 11:07 • Новости дня
    Иран возмутился отказом Австрии пустить вице-президента на конференцию МАГАТЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана выразили протест Австрии из-за отказа выдать въездные визы иранской делегации и вице-президенту Мохаммаду Эслами для участия в конференции МАГАТЭ.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил об инциденте в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    По его словам, иранская сторона немедленно выразила протест правительству Австрии, а австрийский поверенный был вызван в министерство иностранных дел.

    «Действия правительства Австрии в качестве стороны-хозяйки неоправданны, они должны были выдать въездные визы для делегации Ирана в соответствии со своими обязательствами», – подчеркнул Багаи.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Австрия отказала Эслами во въезде для выступления на генеральной конференции МАГАТЭ. Утверждается, что это решение было принято под давлением со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия отказала вице-президенту Ирана Мохаммаду Эслами во въезде для участия в генеральной конференции МАГАТЭ.

    Ранее Совет управляющих агентства принял антииранскую резолюцию.

    Летом иранские власти закрыли международным экспертам доступ к национальной атомной инфраструктуре.

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    14 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей

    Иран запретил проход через Ормуз 77 нарушившим правила навигации судам

    Tекст: Мария Иванова

    Управление по контролю за Персидским заливом обнародовало перечень из 77 кораблей, которым грозит конфискация при попытке пересечь Ормузский пролив из-за нарушения правил судоходства.

    Иранское ведомство предупредило о суровых последствиях для нарушителей навигации в акватории, передает ТАСС.

    Власти подчеркнули, что санкции коснутся всех фигурантов черного списка при повторных попытках прохода.

    «Суда, нарушающие иранские протоколы судоходства в Ормузском проливе, столкнутся с ограничениями на последующие проходы, включая штрафы, задержание или конфискацию», – отмечается в официальном заявлении.

    Тегеран настоятельно рекомендовал грузовладельцам сверяться с опубликованным реестром во избежание проблем при перевозках. Кроме того, в список будут добавлены любые корабли, осуществляющие перевалку грузов борт-о-борт с судами-нарушителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Управление по контролю за водными путями Персидского залива пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции ограничил свободное движение коммерческого транспорта к востоку от этой акватории.

    До этого иранские власти утвердили законопроект о полной блокировке движения враждебных кораблей.

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    14 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    На западном побережье Йемена обострились бои армии с хуситами

    Tекст: Игорь Иножарский

    На западном побережье Йемена резко усилились боевые действия между правительственными силами и хуситами, из-за чего с начала сентября свои дома покинули более 82 тыс. человек.

    Йеменская армия нанесла авиаудары по позициям и технике хуситов в районах Моха и Зубаб провинции Таиз, поразив, по словам военного представителя армии полковника Маджида ан-Назили, объекты в так называемой «зоне уничтожения». Ответный удар последовал после того, как хуситы заявили о взятии под контроль города Моха с портом на Красном море, а также ряда островов, включая остров Миюн в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщает Anadolu.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что за последние сутки по провинциям Таиз, Лахдж, Аль-Джауф, Хадджа, Аль-Байда и Саада было нанесено в общей сложности 58 авиаударов. Поддерживаемые правительством Силы Национального сопротивления сообщили, что с 9 августа по 10 сентября в боях на западном побережье погибли 500 их военнослужащих и около полутора тысяч получили ранения, а среди хуситов погибли более тысячи человек и тысячи получили ранения. На фоне значительных потерь министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбех призвал граждан срочно сдавать кровь для медицинских учреждений временной столицы Адена.

    Международная организация по миграции сообщила, что с начала сентября более 82 тыс. человек были вынуждены покинуть дома в провинциях Таиз, Ходейда и Лахдж, при этом более двух тысяч перемещенных лиц морским путем добрались до побережья Джибути. Местные власти Адена начали строительство нового лагеря для перемещенных лиц в районе Аль-Бурейка, рассчитанного на три-пять тыс. человек и предназначенного для семей, покинувших районы Моха, Хайс и Аль-Хуха.

    На фоне эскалации Йемен активизировал дипломатические усилия: министр иностранных дел страны Афра Зубе провела телефонный разговор с сомалийским коллегой Абдусалямом Абди, в ходе которого стороны обсудили события в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, а также угрозы безопасности международного судоходства. Сомалийская сторона вновь заявила о поддержке суверенитета Йемена и региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море. Ранее движение запретило проход израильских судов через Красное море, а до этого атаковало авианосец США Harry Truman в этой акватории.

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    14 сентября 2026, 13:05 • Новости дня
    Двое военнослужащих погибли во время учений в ОАЭ

    Двое военных погибли при выполнении учебной миссии в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    В Объединенных Арабских Эмиратах двое военнослужащих стали жертвами несчастного случая, произошедшего в ходе выполнения плановой учебной миссии.

    Трагедия произошла во время выполнения учебной миссии на территории Объединенных Арабских Эмиратов 14 сентября, передает ТАСС.

    «Министерство обороны ОАЭ скорбит по двум погибшим <…> во время выполнения учебной миссии в стране в понедельник», – говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

    Военное ведомство выразило глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Дополнительные подробности и причины инцидента в настоящее время не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте двое военнослужащих ОАЭ погибли при крушении вертолета из-за технической неисправности.

    Позже жертвами ракетных ударов по территории Эмиратов стали еще два бойца вооруженных сил страны.

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    14 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Масштабные протесты из-за подорожания топлива вспыхнули в Сирии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сирии начались самые масштабные акции протеста со времени свержения Башара Асада из-за резкого роста стоимости нефтепродуктов.

    После резкого повышения правительством цен на топливо в стране начались массовые волнения, сообщают Reuters и Al Jazeera. Демонстранты жгли шины и блокировали ключевые автомагистрали, включая трассу между Дамаском и Алеппо. Протесты также охватили Хаму, Хан-Шейхун и Маарат-ан-Нуман, передает РБК.

    Участники акций потребовали отставки министров энергетики и экономики Мухаммеда аль-Башира и Мухаммада Нидаля аш-Шаара, а также главы Сирийской нефтяной компании. Поводом для недовольства стало решение властей от 12 сентября увеличить стоимость дизельного топлива на 40%, до 175 сирийских фунтов (1,32 доллара) за литр.

    Помимо этого, правительство повысило цены на бытовой и промышленный газ на 9%, на бензин АИ-95 – на 28%, а на АИ-90 – на 26%. Представитель Минэнерго Сирии Абдулхамид Салат объяснил эти меры ростом мировых закупочных издержек и зависимостью страны от импорта. Ведомство отметило, что корректировка цен поможет Сирийской нефтяной компании финансировать поставки и поддерживать местный рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада переживают острейший кризис из-за нехватки дизельного топлива.

    В конце 2024 года Мухаммед аль-Башир возглавил сирийское временное правительство.

    Вскоре после смены власти в нескольких городах Сирии вспыхнули массовые протесты из-за нападения на алавитское святилище.

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    14 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Иранские военные уничтожили американский беспилотник над Ормузским проливом

    КСИР сбил дрон MQ-1 США над Ормузским проливом новыми средствами ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции перехватили и ликвидировали американский аппарат MQ-1 в небе над Ормузским проливом.

    Ликвидация вражеского беспилотника стала возможной благодаря применению новейшего зенитного комплекса, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV. Данная установка была недавно внедрена в общую сеть защиты воздушных рубежей страны.

    Иранские военные официально подтвердили факт успешного поражения цели. «КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение перехватило и уничтожило дрон MQ-1 над Ормузским проливом, используя новую систему ПВО, интегрированную в систему противовоздушной обороны страны», – отмечается в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    В тот же день военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный аппарат США Dive-LD.

    В конце августа силы ПВО Корпуса стражей исламской революции поразили дрон MQ-9 над восточной частью Ормузского пролива.

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    14 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Премьер Ирака предложил провести в Багдаде переговоры по Персидскому заливу

    Al Hadath: Премьер Ирака предложил Багдад для переговоров по Персидскому заливу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди предложил провести в Багдаде прямые переговоры между сторонами конфликта в зоне Персидского залива, сообщил телеканал Al Hadath.

    Как сообщает Al Hadath, инициатива направлена на урегулирование текущей ситуации в зоне Персидского залива, передает ТАСС. «Ирак готов провести (в Багдаде) прямые переговоры между сторонами конфликта в регионе», – подчеркнул Али аз-Зейди.

    Он добавил, что правительство приветствует любые серьезные дипломатические усилия, способствующие снижению напряженности.

    Политик подтвердил твердую позицию властей. По его словам, руководство страны не допустит превращения Ирака в арену для противоборства региональных и международных сил, а также исключает использование своей территории как плацдарма для угроз соседним государствам.

    Летом Багдад предложил свои услуги переговорщика между Вашингтоном и Тегераном.

    Иракский посол в России выразил готовность предоставить площадку для диалога двух стран.

    Накануне премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать расследование удара беспилотников по саудовскому нефтепроводу.

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    14 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники йеменского движения «Ансар Алла» захватили порядка 800 человек во время ожесточенных вооруженных столкновений с правительственными войсками на юго-востоке Йемена, заявил глава учрежденного хуситами комитета по делам военнопленных Абдель Кадер Мортада.

    Мортада заявил, что в ходе военной операции на западном побережье отряды «Ансар Аллах» взяли в плен 800 человек, передает ТАСС.

    Председатель высшего политического совета движения Махди аль-Машат объявил о всеобщей амнистии. Мера коснется участников вооруженных столкновений, которые добровольно сложат оружие и отправятся по домам.

    Представители хуситов также высказались о региональных мирных инициативах. В организации отметили готовность поддержать любые усилия арабских государств ради прекращения противостояния и полного снятия блокады с Йемена.

    На западном побережье Йемена резко обострились боевые действия между правительственными силами и хуситами.

    Йеменская армия уничтожила военную технику мятежников в районе порта Моха.

    Движение «Ансар Алла» заявило о захвате шести округов в провинциях на Красном море.

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    14 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    США внесли российский банк ВТБ в иранский черный список

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов Соединенных Штатов расширило действующие ограничительные меры в отношении крупного российского банка ВТБ, добавив его в специальный санкционный перечень по Ирану.

    Соответствующее заявление было официально опубликовано американским финансовым ведомством, передает ТАСС. Отмечается, что первые секторальные санкции Вашингтон начал применять против ВТБ еще в 2014 году.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    В начале сентября американское ведомство внесло турецкий банк Golden Global в иранский санкционный список.

    Двумя годами ранее власти Соединенных Штатов предъявили обвинения главе ВТБ Андрею Костину в нарушении антироссийских ограничений.

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