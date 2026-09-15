Россиянин Самуйловский в суде США признал вину в обходе санкций

Tекст: Антон Антонов

В документе говорится, что 32-летний Самуйловский признал участие в схеме нелегального экспорта авиадеталей на территорию России в обход американских санкций, передает ТАСС.

По данным Минюста, с начала 2022 года по сентябрь 2024 года Самуйловский в составе группы лиц организовал десятки поставок авиазапчастей на общую сумму около 2 млн долларов. Ведомство заявило, что эти детали в конечном итоге были реэкспортированы в Россию.

Американские власти заявили, что осужденному может грозить до 20 лет тюремного заключения. Вынесение приговора назначено на 13 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году гражданин Латвии Олег Чистяков был экстрадирован в США по обвинению в незаконных поставках авиационного оборудования в Россию.

Гражданин России Максим Марченко в США признал вину по делу о контрабанде микроэлектроники, которая могла применяться в приборах ночного видения и оптических прицелах.

Также гражданин России Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении американских экспортных ограничений при пересылке частей и компонентов огнестрельного оружия в Казахстан для последующей доставки в Россию.