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    15 сентября 2026, 01:15 • Новости дня

    Цена дизеля в Турции впервые в истории почти достигла 100 лир за литр

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость дизельного топлива на автозаправках Турции впервые в истории страны приблизилась к отметке 100 лир за литр, сообщают информационные агентства.

    Цены на дизельное топливо в Турции устанавливаются властями еженедельно и зависят от мировых цен на нефть и газ, передает РИА «Новости».

    В ночь на вторник стоимость выросла на 7%, или на 6,62 лиры. В Стамбуле литр дизтоплива стоит около 95,6 лиры (1,97 доллара), в Анкаре – 96,7 лиры, а в Анталье – более 98 лир (2,02 доллара).

    Самые высокие цены зафиксированы в восточных провинциях страны – Ване, Мардыне, Муше, Тунджели, Ыгдыре и Ширнаке. Рекордная стоимость отмечена в юго-восточной провинции Хаккяри – 98,47 лиры за литр (2,02 доллара).

    Бензин на турецких АЗС с субботы впервые в истории страны превысил отметку в 80 лир за литр. В туристических провинциях Мугла и Анталья литр бензина обойдется в 82,5 лиры (1,7 доллара).

    Турция активно импортирует нефть и дизельное топливо, в том числе из России: по данным EPDK, в июне поставки российского дизтоплива выросли на 6,3% и достигли 772 тыс. тонн.

    Рост цен сдерживает введенный весной механизм субсидий – министр финансов Турции Мехмет Шимшек пояснял, что власти в случае резкого скачка цен компенсируют до 75% роста за счет собранных налогов. Похожая схема уже применялась в стране до 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива, и особенно остро дефицит дизеля ощущается в Западной Европе и США.

    В США стоимость дизельного топлива выросла до рекордного уровня.

    В Сирии из-за резкого повышения цен на топливо вспыхнули масштабные протесты с требованием отставки министров энергетики и экономики.

    13 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США

    Саммит БРИКС в Нью-Дели принял заявление против тарифов и санкций США

    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США
    @ Pib Handout/Press Information/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Десять стран БРИКС на саммите в Нью-Дели приняли совместное коммюнике, в котором призвали к «максимальной сдержанности» в ближневосточном конфликте и осудили санкционную и тарифную политику Вашингтона.

    Лидеры БРИКС на выходных согласовали 45-страничное совместное коммюнике, осуждающее санкции и тарифную политику США, а также призывающее к сдержанности в ближневосточном конфликте. США и Дональд Трамп в документе прямо не названы, однако именно их политика стала главным объектом критики, пишет Bloomberg.

    Заявление выразило «глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и осудило «преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре и мирным ядерным объектам». Текст документа, согласованный в ночь на субботу, стал компромиссом между членами блока, занимающими противоположные позиции: Иран требовал жесткого осуждения США и Израиля, тогда как ОАЭ настаивали на осуждении иранских ударов по монархиям Персидского залива.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу заявил, что страна не капитулирует. «Они думали, что, как Венесуэлу, смогут завоевать нашу страну за 24 часа. Это провалилось», – сказал он в интервью телеканалу India Today.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с «разными реалиями», а доверие Глобального Юга к блоку растет. «Сейчас время превратить наше единство в ощутимые результаты на мировой арене», – добавил он.

    Владимир Путин воспользовался саммитом для двусторонних встреч с Моди и беседы с Си Цзиньпином на полях форума. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, оба лидера подробно расспросили Путина об усилиях по урегулированию конфликта на Украине и предложили помощь в поиске решения. Председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший в Индию впервые за семь лет, предложил создать открытую зону для разработки искусственного интеллекта в рамках БРИКС и заявил, что Китай и Индия – «партнеры, а не соперники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал саммит БРИКС успешным, при этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о нехватке Трампа на форуме. На этом фоне нынешняя консолидированная позиция объединения по ближневосточному урегулированию имеет свою предысторию: ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал БРИКС взять на себя самостоятельную роль в ближневосточном конфликте.

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    13 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Простой саудовского нефтепровода создал угрозу мировым поставкам нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Саудовская Аравия столкнется с нехваткой запасов нефти для экспорта, если в ближайшие дни не возобновит работу своего основного нефтепровода к Красному морю, что приведет к потере до 4% мирового предложения, заявили саудовские покупатели и трейдеры нефти.

    «Дальнейшее сокращение притока саудовских инвестиций усугубит глобальный дефицит предложения, который уже привел к рекордно высоким мировым ценам на топливо, спровоцировал инфляцию во всем мире и поднял доходность американских облигаций до самых высоких уровней со времен финансового кризиса 2008 года», – передает Reuters.

    Запасов нефти в саудовском порту Янбу хватит максимум на неделю после остановки ключевого трубопровода из-за атаки беспилотников.

    После атаки дронов, остановившей работу крупного нефтепровода, соединяющего восток и запад страны, Эр-Рияд не раскрыл данные о масштабах ущерба. По информации агентства, сроки ремонта остаются неопределенными.

    Один из источников сообщил: «На ремонт может потребоваться от пяти до шести недель».

    Другой собеседник отметил, что восстановительные работы могут завершиться быстрее, а откачку нефти можно будет частично возобновить во время ремонта.

    Выведенный из строя трубопровод использовался для перенаправления около 4 млн баррелей в день в порт Янбу, что составляет примерно 4% мирового предложения. Это позволяло избегать последствий закрытия Ормузского пролива. Теперь запасов нефти в Янбу хватит лишь на пять-семь дней экспорта.

    По данным Международного энергетического агентства (МЭА), поставки нефти в Саудовскую Аравию в августе упали до минимума за 30 лет. МЭА прогнозирует сокращение мировых поставок в этом году на 5,7 млн баррелей в сутки.


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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    @ Calvin Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американская торговая сеть Costco ввела ограничения на покупку моторного масла Kirkland Signature на фоне мирового дефицита сырья для его производства. Покупателям разрешено приобретать не более двух упаковок за семь дней, при этом цена масла почти удвоилась.

    Как пишет New York Post, на сайте сети комплект из двух канистр синтетического масла марок 0W-20 и 5W-20 общим объемом 10 кварт (около 9,46 литра) стоит 57,99 долл. Ранее такое количество масла можно было купить примерно за 30 долл.

    Причиной ограничений стал недостаток базовых масел III группы – сырья, которое широко используется при изготовлении синтетических моторных масел. Его поставки сократились из-за остановок производства и перебоев на Ближнем Востоке.

    По словам президента консалтинговой компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу, дефицит затронул прежде всего высококачественные компоненты для синтетических смазочных материалов. Как сообщает Ассоциация независимых производителей смазочных материалов (ILMA), до перебоев страны Персидского залива обеспечивали около 44% потребностей США в базовых маслах III группы. Война в Иране привела к повреждениям и остановкам крупных производств в Катаре, Бахрейне и ОАЭ.

    Одним из наиболее серьезных ударов стало повреждение предприятия Shell Pearl в Катаре, которое поставляло около 30 тыс. баррелей (примерно 4,77 млн литров) в сутки. В апреле ассоциация оценивала срок его ремонта как минимум в год.

    Даже улучшение условий судоходства не устранило дефицит: восстановить поврежденные мощности и восполнить истощенные запасы быстро невозможно. Производители смазочных материалов ищут альтернативные поставки, в том числе в Южной Корее, которая сама существенно зависит от импорта ближневосточной нефти.

    Нехватка сырья уже отразилась на ценах. С марта по август индекс цен производителей готовых смазочных материалов вырос примерно на 15,8%. Исследование розничных цен на 97 наименований моторного масла показало подорожание на 24,2% с февраля по август. По данным отраслевых публикаций, компания Valvoline оценила увеличение стоимости замены масла из-за подорожания смазочных материалов в 5–7 долл.

    Одновременно в США дорожает топливо. Согласно приведенным изданием данным Управления энергетической информации, бензин стоил 4,16 долл. за галлон (около 3,79 литра), а автомобильное дизельное топливо – рекордные 5,97 долл. за тот же объем. Более свежие данные Американской автомобильной ассоциации показывали рост цен на дизель выше шести долл. за галлон, на бензин – примерно до 4,29 долл.

    Нефть тем временем вновь подорожала более чем до 100 долл. за баррель. Это усиливает давление на производителей масел: переработчикам становится выгоднее направлять сырье на выпуск бензина, дизеля и авиационного топлива. В ILMA предупреждают, что напряженная ситуация на американском рынке базовых масел может сохраниться до 2027 года, когда ожидается начало ввода новых отечественных мощностей по производству масел III группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада столкнулись с острейшим топливным кризисом. Стоимость галлона дизеля в американской Калифорнии впервые в истории достигла восьми долларов. Средняя цена этого вида горючего по всем Соединенным Штатам выросла до рекордных 5,85 доллара.

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    14 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Хуситы нанесли массированный удар по авиабазе в Саудовской Аравии

    Движение «Ансар Аллах» атаковало авиабазу в Саудовской Аравии десятками ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками в ответ на обстрелы своей страны.

    Шиитское движение «Ансар Аллах» атаковало военный объект на юге Саудовской Аравии в ответ на обстрелы Йемена, передает РИА «Новости». Целью стала авиабаза имени короля Халеда в городе Хамис-Мушайт.

    «Мы провели масштабную военную операцию в отношении авиабазы имени короля Халеда в Хамис Мушайте, удары были точными и нанесли значительный урон», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, для атаки использовались десятки ракет и беспилотников. Удары пришлись по ангарам для авиационной техники, радиолокационным станциям, взлетно-посадочным полосам и складам с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе йеменские повстанцы атаковали военную базу в Хамис-Мушайте и объекты компании Saudi Aramco.

    После этого нападения Пакистан направил Ирану предупреждение с требованием обуздать хуситов.

    Вскоре вооруженные формирования захватили стратегический порт Моха на юго-западе Йемена.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    13 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Немецкий завод Prinz & Co. со 130-летней историей обанкротился

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкая компания Prinz & Co. Stahlrohre, производившая автокомпоненты на протяжении 130 лет, объявила о банкротстве из-за системного кризиса в отрасли.

    Немецкий производитель автокомпонентов Prinz & Co. Stahlrohre объявил о банкротстве после 130 лет работы, передает ТАСС. Процедура была запущена 9 сентября судом Эссена.

    Временным арбитражным управляющим назначен адвокат Кристиан Хольцман.

    «Рост цен на сырье и энергоносители, а также высокие постоянные затраты дополнительно усугубили финансовую нагрузку», – заявил он.

    По словам Хольцмана, системный кризис в автомобильной отрасли стал одной из главных причин банкротства.

    Выручка компании особенно сильно упала в летние месяцы, что привело сталелитейное предприятие к финансовым трудностям.

    Несмотря на ситуацию, портфель заказов остается стабильным. В группе компаний работает около 400 человек, под удар попали немецкие филиалы, где на кону стоят 310 рабочих мест.

    Предприятие продолжит работу в штатном режиме, выплата зарплат гарантирована на ближайшие три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии и оборонный сектор.

    В июле старейшее немецкое предприятие по выпуску элементов питания Varta инициировало процедуру несостоятельности.

    Месяцем ранее руководство германского автоконцерна Volkswagen призналось в угрозе существованию компании.

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    12 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран направил Вашингтону список из семи требований, выполнение которых необходимо для возобновления свободного судоходства через Ормузский пролив, сообщило агентство Tasnim.

    Иранские власти выдвинули американской стороне семь требований, от которых зависит возобновление судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС. Требования были переданы через дипломатических посредников.

    Источник сообщил, что пока эти семь условий, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики Иран, не будут выполнены, Ормузский пролив останется закрытым. Таким образом, соглашение между Ираном и Оманом не означает открытия Ормузского пролива.

    Отмечается, что дальнейшая судьба стратегически важного водного пути сейчас полностью находится в руках Вашингтона. Именно от действий американского руководства зависят перспективы снятия блокады.

    Американские власти предложили Тегерану отмену санкций в обмен на разблокировку Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи потребовал от Вашингтона прекращения боевых действий на Ближнем Востоке и возврата замороженных средств.

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    12 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Правительственные силы Йемена нанесли удары по скоплениям хуситов в районе Мохи

    Tекст: Вера Басилая

    Правительственные силы Йемена заявили об уничтожении военной техники хуситов в районе Мохи.

    Представитель вооруженных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил, что правительственные силы «ликвидировали крупные скопления» мятежников близ порта Моха, передает ТАСС. В ходе операции военные уничтожили технику и вооружение противника.

    Кроме того, йеменская авиация нанесла удары по десяткам грузовиков с оружием, боеприпасами, ракетами и военным снаряжением к северу от города Таиз. По информации военных источников, колонна двигалась из Мохи в Сану. Также сообщается об уничтожении ряда бойцов движения «Ансар Аллах» вдоль трассы Моха – Зубаб.

    Накануне член политбюро йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад подтвердил завершение операции по установлению контроля над территориями с выходом к Баб-эль-Мандебскому проливу на западе страны. Он заверил, что суда проходят через пролив в обычном режиме и угроз безопасности не наблюдается.

    Ранее 10 сентября хуситы заявили о захвате города Моха.

    На следующий день представители движения отчитались о взятии под контроль шести округов на побережье Красного моря.

    В Кремле предупредили о риске масштабной эскалации конфликта в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

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    12 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудили сотрудничество на встрече, куда арабский гость прибыл в традиционной открытой обуви.

    Встреча политиков состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Кадры с мероприятия, на которых запечатлен необычный дресс-код, опубликовал арабский телеканал Sky News Arabia.

    Наследный принц предпочел надеть традиционную темно-серую рубашку-платье и белый мужской платок. На его ногах были тяжелые кожаные сандалии темного цвета, которые мужчины в странах Персидского залива часто носят даже на официальных приемах.

    Стороны уделили внимание вопросам двустороннего взаимодействия и текущей ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер прибыл в индийскую столицу с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения, которые проходят 12 и 13 сентября.

    Ранее Путин заявил о превращении Арабских Эмиратов в одну из самых близких для Москвы стран.

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    14 сентября 2026, 01:26 • Новости дня
    NYT назвала сорвавших июльское перемирие Ирана и США

    NYT: радикалы сорвали июльское перемирие Ирана и США

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам источников NYT, с иранской стороны противники перемирия сорвали соглашение с США, предприняв тайную попытку нападения на корабли в Ормузском проливе, президент Ирана был в ярости, когда узнал об этом.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан только завершил переговоры с США, как ему доложили, что иранские силы открыли огонь по трем торговым судам в Ормузском проливе, подожгли катарский танкер сжиженного природного газа и повредили другие суда, пишет New York Times (NYT).

    Пезешкиан позвонил генералу Ахмаду Вахиди, главнокомандующему Корпуса стражей исламской революции, и на повышенных тонах назвал действия безрассудными и потребовал объяснений, как сообщили пять иранских чиновников и два члена КСИР, знакомые с ситуацией.

    «На самом деле, значительная часть руководства страны не знала, что маргинальная радикальная фракция решила действовать самостоятельно. Эти тайные усилия сорвали стремление более умеренных прагматиков в Иране положить конец вражде с США и восстановить пришедшую в упадок экономику страны», – сказано в статье.

    При этом разногласия сохраняются, и сторонники жесткой линии, которые подтолкнули Иран к эскалации, находятся теперь в еще более сильной позиции.

    На прошлой неделе Иран и США обменялись ударами: Иран впервые неоднократно атаковал американские военно-морские суда, а США взорвали по меньшей мере восемь иранских нефтяных танкеров, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ предсказала, что война США с Ираном продлится до конца срока президента США. Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива. При этом встречу стран Персидского залива по Ормузу перенесли по согласованию сторон.

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    12 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ ближайшим союзником на Ближнем Востоке

    Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для России стран в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудив экономическое и политическое сотрудничество.

    В ходе двусторонней встречи Владимир Путин подчеркнул высокий уровень партнерства между странами, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе», – заявил российский лидер. В этом году Москва и Абу-Даби отмечают 55 лет со дня установления дипломатических связей.

    Путин обратил внимание на успешное развитие экономических контактов. «Я уже не говорю про экономику, здесь у нас всё в порядке. Торговый оборот растет, он большой и растёт», – сказал Путин во время встречи.

    Глава государства отметил, что отношения России и ОАЭ находятся в полном порядке, отметив рост взаимной торговли.

    «Это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов обеспечения безопасности», – сказал президент России.

    Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Путин признал, что регион переживает очень сложный период. При этом он выразил уверенность в скором восстановлении стабильности.

    «Регион сейчас переживает очень сложный период своего развития, но мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте», – сказал Путин в ходе встречи.

    Он отметил, что наиболее важные и острые вопросы обсуждаются как по телефону, так и в очном формате.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за теплый прием в Москве.

    Российский лидер назвал Эмираты важным торговым партнером в арабском мире.

    Глава ближневосточного государства оценил товарооборот между странами в 11,5 млрд долларов.

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    12 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Песков отметил риск мегаэскалации в Баб-эль-Мандебском проливе

    Кремль заявил о неконтролируемой ситуации и риске эскалации в Йемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о риске масштабной эскалации из-за неконтролируемой ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Кремль выражает серьезную обеспокоенность развитием событий в Баб-эль-Мандебском проливе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нынешнее положение дел грозит масштабным обострением конфликта, передает ТАСС.

    «Весь мир следит за ситуацией. Обеспокоены, конечно, потому что в целом ситуация продолжает дестабилизироваться», – подчеркнул представитель Кремля. Он также добавил, что происходящее может привести к мегаэскалации, поскольку контроль над обстановкой, судя по всему, утрачен.

    Резкое обострение в Йемене началось в начале сентября. Йеменское мятежное движение перешло в наступление на юго-западе страны. Хуситы начали наносить ракетные удары и атаковать беспилотниками прибрежные районы Красного моря. Их цель – перерезать пути к Мохе и приблизиться к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы заняли стратегический порт Моха и два важных острова вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими призвал не допустить повторения Ормузского кризиса в этом регионе. А МИД России выразил глубокую обеспокоенность резкой деградацией военно-политической обстановки в стране.

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    12 сентября 2026, 02:30 • Новости дня
    Захарова заявила о провале давления Запада на Азию в сфере энергетики

    Захарова: Азия не поддалась давлению Запада в сфере энергетики

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Азии не поддались давлению Запада и сохранили энергетическое сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.

    По словам Захаровой, на азиатские государства оказывалось колоссальное давление по разным направлениям, но исторический опыт помог им принять взвешенное решение, передает ТАСС.

    «Мудрость и опора на исторический опыт, и ценность этого опыта, позволили странам Азии, крупнейшим и разным странам Азии, принять по-настоящему взвешенное решение, и не допустить разрушительного влияния на их энергетическую политику со стороны ряда западных стран и структур», – сказала Захарова.

    Дипломат отметила, что события февраля-марта 2026 года стали дополнительным аргументом в пользу тех, кто настаивал: энергетическое сотрудничество не должно превращаться в поле политических битв. По ее мнению, попытки решать вопросы незаконными и неэффективными методами способны привести к дестабилизации, последствия которой трудно просчитать.

    Захарова подчеркнула, что если бы азиатские страны отказались от российских энергоресурсов, их настигла бы настоящая катастрофа – особенно после драматических событий в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла о давлении Запада на участников Восточного экономического форума.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что попытки Запада надавить на Россию в энергетике обернулись обратным эффектом.

    Associated Press заявило, что страны Азии на фоне энергетического кризиса выстроились в очередь за российской нефтью, несмотря на западные санкции.

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    13 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Автобус сгорел после ДТП в Стамбуле

    Автобус сгорел после ДТП в Стамбуле, погибли два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Водитель следовавшего из Диярбакыра междугородного рейса потерял управление на скользкой дороге и врезался в столб, после чего транспортное средство мгновенно охватило пламя.

    Вечером в воскресенье междугородный транспорт врезался в препятствие на пункте оплаты проезда в районе Эюпсултан, передает РИА «Новости».

    Шофер не справился с управлением на мокрой после дождя трассе. Сразу после столкновения машина загорелась.

    «В результате ДТП погибли два человека, пострадали восемь, из них один находится в тяжелом состоянии», – заявили представители пресс-службы губернатора провинции.

    Прибывшие пожарные расчеты смогли ликвидировать возгорание лишь спустя некоторое время.

    Медики оперативно госпитализировали всех получивших ранения пассажиров в ближайшие клиники.

    Спасатели продолжают ликвидацию последствий аварии, а правоохранительные органы начали официальное расследование трагического инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая на юго-востоке Турции пассажирский автобус загорелся после столкновения с дорожным ограждением.

    За неделю до этого на западе страны туристический транспорт по неизвестной причине вылетел с трассы в поле.

    В середине того же месяца в турецкой провинции Балыкесир травмы различной степени тяжести получили 25 пассажиров опрокинувшегося автобуса.

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    12 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    Иран и Оман достигли соглашения по судоходству в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе, о чем вскоре объявят официально.

    Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе, передает ТАСС.
    Официальное заявление по этому поводу ожидается в ближайшее время на встрече с участием министров иностранных дел государств Персидского залива.

    Источник агентства подчеркнул, что договоренность достигнута исключительно между Тегераном и Маскатом. Представители других стран приглашены на мероприятие лишь для ознакомления с деталями нового маршрута и обновленными правилами судоходства в регионе.

    Согласно условиям соглашения, вход в Персидский залив через пролив будет полностью проходить через территориальные воды Ирана. Часть маршрута на выходе также пролегает в зоне ответственности исламской республики.

    Ранее Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    В начале августа Иран и Оман договорились оставить один средний коридор для движения судов.

    Позже представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи обвинил США и Израиль в срыве подписания документа.

    В конце прошлого месяца дипломаты двух стран обсудили создание временного совместного маршрута.

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