Генсек ОДКБ Масадыков не исключил возобновления контактов с ОБСЕ и НАТО

Tекст: Антон Антонов

Масадыков в авторской статье в журнале «Национальная оборона» пишет, что организация делает ставку на партнерство с ООН, ШОС и СНГ, а также развивает отношения с новыми объединениями, такими как Африканский союз.

Генсек напомнил, что в мае после длительного перерыва состоялась его встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Он отметил искреннюю нацеленность коллеги на поддержку устойчивого диалога между структурами и выразил убежденность в значительном потенциале организации для укрепления безопасности в Европе.

Масадыков также затронул тему отношений с НАТО. «Когда-то мы предлагали диалог Организации Североатлантического договора. Эти действия не дали результата, тем не менее, ОДКБ сохраняет приверженность прагматичному подходу и не считает, что перспектив диалога не существует», – заявил генсек ОДКБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ОДКБ заявила о готовности восстановить деловое взаимодействие с ОБСЕ после паузы с 2022 года.

Позже в самой ОБСЕ заявили о желании возобновить прерванное взаимодействие с ОДКБ.

Масадыков также сообщил о полном контроле Белоруссии над западными границами в рамках союзнического взаимодействия.