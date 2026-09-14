Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями

«ВТБ входит в число финансовых организаций мира, в отношении которых действуют наиболее масштабные финансовые ограничения», – говорится в заявлении ведомства.
Американское министерство также предупредило, что любое взаимодействие с российским банком может повлечь серьезные санкционные риски для структур из США, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес российский банк ВТБ в иранский санкционный список.
Ранее американское ведомство добавило в тот же перечень турецкий банк Golden Global с его дочерними структурами.
Незадолго до этого министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности как заключения сделки с Тегераном, так и продолжения санкционного давления или новых ударов.