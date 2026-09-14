У школьников на Кубани нашли норовирус

Массового отравления среди учащихся школы не зафиксировано, передает РИА «Новости».
«По данным исследований методом ПЦР, у всех несовершеннолетних выявлен норовирус – одна из наиболее распространенных кишечных инфекций, передающихся контактно-бытовым путем», – говорится в сообщении администрации.
В пресс-службе уточнили, что риск распространения инфекции низкий, а состояние школьников, находящихся на амбулаторном лечении, оценивается как удовлетворительное. В учебном заведении провели дезинфекцию, очаг заболевания локализовали.
Занятия в школе продолжаются по обычному расписанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в школе №6 станицы Каневской произошло массовое отравление, в результате которого четырех детей госпитализировали в центральную районную больницу.
Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Прокуратура Каневского района по поручению краевого надзорного ведомства начала проверку инцидента в образовательном учреждении.