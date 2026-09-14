В Швейцарии неизвестные похитили коллекционные часы из музея Ulysse Nardin

Tекст: Вера Басилая

Неизвестные проникли в частный музей швейцарской часовой компании Ulysse Nardin в городе Ле-Локль, передают «Вести». Инцидент произошел в ночь на понедельник, 14 сентября. Преступники взломали витрины и забрали находившиеся в них ценные экспонаты.

Во время происшествия сработала сигнализация, однако прибывшие охранники не сразу нашли место проникновения. Кражу выявили только через час, когда злоумышленники уже успели скрыться. «Стоимость украденного на данный момент не установлена», – отмечается в заявлении полиции кантона Невшатель.

Полиция возбудила уголовное дело и ведет поиск подозреваемых. Отмечается, что это второе ограбление часового музея в Ле-Локле за последнее время: 9 августа преступники похитили не менее 12 старинных часов из замка Шато-де-Мон, причинив ущерб на десятки тысяч швейцарских франков.

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