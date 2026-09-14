Хуситы заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке Йемена

Мортада заявил, что в ходе военной операции на западном побережье отряды «Ансар Аллах» взяли в плен 800 человек, передает ТАСС.
Председатель высшего политического совета движения Махди аль-Машат объявил о всеобщей амнистии. Мера коснется участников вооруженных столкновений, которые добровольно сложат оружие и отправятся по домам.
Представители хуситов также высказались о региональных мирных инициативах. В организации отметили готовность поддержать любые усилия арабских государств ради прекращения противостояния и полного снятия блокады с Йемена.
На западном побережье Йемена резко обострились боевые действия между правительственными силами и хуситами.
Йеменская армия уничтожила военную технику мятежников в районе порта Моха.
Движение «Ансар Алла» заявило о захвате шести округов в провинциях на Красном море.