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    14 сентября 2026, 22:31 • Новости дня

    Бельгийский суд признал незаконным отказ разморозить активы российского банка

    Госсовет Бельгии признал незаконным отказ разморозить активы BCS Bank

    Tекст: Антон Антонов

    Высший административный суд Бельгии – Госсовет – признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы российского BCS Bank, заблокированные в депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

    Судебное постановление отменяет решение бельгийского Казначейства, передает РИА «Новости».

    BCS Bank обратился к властям Бельгии в январе 2023 года с просьбой разморозить средства и ценные бумаги, оказавшиеся под блокировкой после включения НРД в санкционный список ЕС в июне 2022 года. В июле 2024 года Казначейство отказало банку, сославшись на недоказанность прекращения отношений с НРД и планы перевести средства в финансовое учреждение за пределами Евросоюза.

    BCS Bank обжаловал этот отказ в Госсовете. Суд установил, что решение было принято должностным лицом, которому полномочия передали с нарушением бельгийского законодательства. «Делегирование полномочий генеральному администратору Казначейства не является ни достаточно ограниченным, ни достаточно урегулированным», – говорится в решении суда.

    По мнению судей, министр финансов не установил никакого принципа или ограничения для подчиненного при принятии индивидуальных решений. В итоге оспариваемый акт был признан принятым некомпетентным органом, и решение Казначейства от 15 июля 2024 года отменили.

    Вынесенное постановление не означает автоматической разблокировки средств BCS Bank – бельгийским властям предстоит повторно рассмотреть его заявление. Решение суда также может повлиять на других владельцев замороженных активов, поскольку ставит под сомнение законность самого механизма принятия решений Казначейством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем замороженных в Euroclear российских активов достиг 200 млрд евро по итогам первого квартала 2026 года.

    Бельгия официально закрепила за национальным казначейством полномочия по управлению замороженными активами и финансовыми санкциями Евросоюза.

    Власти Бельгии при этом подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление ряда стран ЕС.

    14 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило об обнаружении БПЛА у пляжа на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акватории Балтийского моря неподалеку от польского населенного пункта Русиново военнослужащие обнаружили и извлекли из воды неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли из Балтийского моря дрон», – сообщил министр. При этом он предположил, что найденный аппарат может иметь российское происхождение, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш отметил, что это мог быть военный беспилотник, однако не привел никаких доказательств в поддержку своей версии. В настоящее время польские специалисты изучают находку для установления ее точной принадлежности и назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    В Минобороны России заявили об отсутствии планов поражать объекты на польской территории.

    Позже польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта в лесной зоне.

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    14 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Оппозиционный левый блок вырвался вперед на выборах в Швеции

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам предварительного подсчета бюллетеней коалиция оппозиционных сил обходит правящий правый альянс с перевесом в один мандат, указывают данные государственной избирательной комиссии Швеции.

    Избирательная комиссия страны обработала 5,2 млн бюллетеней после завершения голосования в воскресенье, передает РИА «Новости». Левоцентристская коалиция может занять 175 кресел в парламенте, тогда как правые претендуют на 174 мандата.

    Победившее объединение получит право сформировать новое правительство.

    В состав оппозиционного блока входят Социал-демократическая рабочая партия под руководством бывшего премьера Магдалены Андерссон, а также центристы, зеленые и левые.

    Им противостоит альянс Умеренной коалиционной партии премьера Ульфа Кристерссона, либералов, христианских демократов и правопопулистов.

    Партия «Шведские демократы» в случае успеха правых может впервые войти в кабинет министров.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев отмечал, что выборы в Швеции не изменят позицию страны по отношению к России, так как там нет политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила о возможных шансах ультраправой партии «Шведские демократы» впервые войти в правительство страны. Рекордные 3,6 млн шведов досрочно проголосовали на парламентских выборах.Правящая партия Швеции

    предложила объединить ПВО Прибалтики и севера Европы.


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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

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    14 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Польские военные получили приказ сбивать все неизвестные воздушные объекты

    Минобороны Польши отдало приказ сбивать любые объекты в небе страны

    Польские военные получили приказ сбивать все неизвестные воздушные объекты
    @ TOMASZ WASZCZUK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о распоряжении уничтожать любые цели при нарушении воздушных границ государства.

    Вооруженные силы страны обязаны ликвидировать любые неопознанные цели в небе, заявил Томчик, передает РИА «Новости». «Оперативный командующий отдал приказ, в котором говорится о том, что если что-то влетит в польское воздушное пространство, то оно должно быть сбито», – рассказал он журналистам.

    В начале сентября польские военные ограничили воздушное движение на востоке страны для работы ПВО.

    В прошлом году Минобороны Польши подготовило проект закона об уничтожении беспилотников над территориями соседних государств.

    В сентябре 2025 года Варшава обвинила Россию в акте агрессии из-за прилета дронов.

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    14 сентября 2026, 05:03 • Новости дня
    Антироссийские санкции привели к закрытию завода Rebir в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Латвийский производитель электроинструментов Rebir с 60-летней историей прекращает существование из-за санкций против России и Белоруссии, которые лишили предприятие ключевых рынков сбыта.

    Акционеры латвийского завода Rebir приняли решение о ликвидации компании из-за потери основных рынков сбыта на фоне санкций, передает Sputnik Латвия.

    Предприятие работало без убытков и задолженностей, однако владельцы не увидели перспектив для дальнейшего развития.

    «Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», – рассказал председатель правления Николай Симорев.

    В последние годы производство было перенесено в Китай, а в Резекне оставались лишь магазин и склад с персоналом чуть более десяти человек.

    Ликвидатор компании Янис Спилве отметил, что выживание обеспечивалось распродажей запасов, но средств на развитие не было. До конца года имущество выставят на аукцион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство немецкого Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ. Заводы Прибалтики умирают без российского рынка. Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик.

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    14 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о кампании Европы по дискредитации выборов

    Пискарев: СМИ Европы ведут кампанию по дискредитации выборов в России

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ из более чем десяти европейских стран начали скоординированную кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Государственную думу России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о скоординированной медийной атаке.

    «В западном медиапространстве наблюдается скоординированная кампания по дискредитации думских выборов. В формировании негативного фона синхронно участвуют СМИ из более чем десяти недружественных стран Европы, тиражирующие однотипные ложные тезисы», – заявил Пискарев.

    Политик пояснил в Telegram-канале комиссии, что подобные информационные вбросы направлены на подготовку зарубежной аудитории к заранее спланированному отказу признать итоги голосования. В качестве предлога будут использованы мнимые массовые нарушения.

    Материалы о якобы нелегитимности предстоящих выборов планируется использовать в Брюсселе для обоснования новых санкций против России. Эта тема уже вошла в доклад генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе и активно обсуждается на площадке Европарламента.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке европейскими странами масштабного плана срыва предстоящего голосования.

    Председатель профильной комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о незаконном сборе западными спецслужбами персональных данных россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал реализацию компетентными органами всех необходимых защитных мер против иностранного вмешательства.

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    14 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Словацкий евродепутат назвал Зеленского диктатором

    Словацкий евродепутат Блаха назвал Зеленского диктатором

    Словацкий евродепутат назвал Зеленского диктатором
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред крупнейшей партии правящей коалиции Словакии Любош Блаха назвал Владимира Зеленского диктатором из-за ограничений в отношении бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель.

    «Украинский диктатор Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря, потому что она раскрыла, что он употребляет наркотики», – написал политик в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Он также отметил, что отчаявшийся политик наказывает собственных граждан лишь за их желание мира.

    Кроме того, словацкий парламентарий обратил внимание на коррупционные проблемы на Украине. По его словам, киевские власти заинтересованы в затягивании конфликта, чтобы продолжать разворовывать средства европейцев.

    Блаха планирует задать вопрос в Европарламенте о целесообразности направления миллиардов евро Киеву в сложившихся условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в жестком подавлении инакомыслия после введения против нее санкций.

    Ранее словацкий депутат Любош Блага раскритиковал украинского лидера за отказ от проведения президентских выборов.

    Весной экс-помощница заявила о создании мафиозной структуры для обогащения приближенных бизнесменов.

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    14 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Польский военный самолет едва не сбил украинский истребитель МиГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший командир польского спецназа Роман Полько рассказал об опасном инциденте в воздухе, когда истребитель союзников по ошибке чуть не уничтожил украинский военный самолет МиГ.

    По словам Полько, во время одной из недавних воздушных операций польская авиация чуть не атаковала союзный борт, передает РИА «Новости». Варшава регулярно поднимает в небо истребители, объясняя это действиями России на Украине.

    В ходе одного из таких вылетов выяснилось полное отсутствие обмена информацией между сторонами. «В ходе этих операций по защите нашей территории наши самолеты едва не сбили украинский МиГ», – подчеркнул Полько.

    Бывший военный добавил, что Варшаве необходимо срочно улучшить связь с Киевом в боевых условиях. По его словам, требуется глубокая интеграция систем и заимствование технологий мониторинга у стран НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига признал наличие кризиса в отношениях Киева и Варшавы.

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    14 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    В Польше задержали словацкого киллера за попытку заказного убийства на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В польской Ченстохове задержали 56-летнего гражданина Словакии, разыскиваемого Интерполом за совершение заказного покушения на убийство на территории Украины.

    Польские правоохранители арестовали в Ченстохове киллера из Словакии, разыскиваемого по линии Интерпола за покушение на убийство, передает РИА «Новости». «Сотрудники уголовного отдела полиции Катовиц совместно с сотрудниками полицейского участка III Ченстоховы задержали на территории Ченстоховы 56-летнего гражданина Словакии, который разыскивался Интерполом», – говорится в сообщении полиции Силезского воеводства.

    По данным следствия, наемник должен был ликвидировать человека на Украине. Преступник успел произвести несколько выстрелов, однако жертва выжила. Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Два года назад, в 2024 году, его задерживали в Катовице за участие в банде фальшивомонетчиков и мошенничество.

    В настоящее время польские власти рассматривают вопрос об экстрадиции задержанного на Украину, инициатору международного розыска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании планировавшего убийство гражданина Украины россиянина.

    На следующий день варшавские полицейские арестовали подозреваемого в подготовке покушения на украинского рэпера Kyivstoner мужчину.

    Ранее польские правоохранительные органы задержали собиравшего информацию для организации покушения на Владимира Зеленского местного жителя.

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    14 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Финский военкор назвал забор на российской границе памятником русофобии

    Хейсканен: Финский забор на границе с Россией стал памятником русофобии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Построенный властями Финляндии заградительный барьер на границе с Россией войдет в историю как памятник русофобии, заявил финский общественник и военкор Кости Хейсканен.

    Хейсканен назвал построенный на границе с Россией 200-километровый забор глупой идеей и памятником русофобии, передает РИА «Новости». «Это маразматическое и русофобское сооружение, которое войдет в историю как памятник русофобии. Это очень глупая и дорогая идея, когда деньги нужны на поддержание экономики и населения Финляндии», – заявил он.

    По мнению военкора, финские власти полностью переняли антироссийский сценарий. Он отметил, что Хельсинки выгодно создавать из России образ врага и разжигать русофобские настроения совместно с украинскими радикалами для получения средств Евросоюза на латание дыр в экономике.

    Напомним, власти Финляндии завершили возведение двухсоткилометрового забора на границе с Россией.

    Журналист Кости Хейсканен ранее потребовал от руководства своей страны отказаться от антироссийского курса.

    Посольство России в Хельсинки усомнилось в истинном назначении данного заграждения.

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    14 сентября 2026, 14:00 • Новости дня
    Банк России определил стратегию развития финансового рынка до 2029 года

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы и направил проект документа президенту и в правительство.

    Банк России направил президенту и в правительство проект основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы, сообщается на сайте Центробанка.

    «Проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов сохраняет преемственность с ранее принятыми документами. В ближайшие три года особое внимание будет уделяться развитию рынка капитала, укреплению доверия к финансовому рынку и усилению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг», – говорится в сообщении регулятора.

    В дальнейшем проект документа планируется обсудить на парламентских слушаниях в Государственной думе.

    Ранее Банк России подтвердил приоритет ценовой стабильности в проекте денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы.

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    14 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    ЦБ сообщил о росте вложений россиян в инвестиции и страховки

    ЦБ: Вложения россиян в инвестиции и страховки достигли 42 трлн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем средств, направленных гражданами на долгосрочные сбережения, увеличился более чем в два раза с начала 2023 года, следует из данных Банка России.

    С начала 2023 года общие вложения россиян в инвестиционные, страховые и пенсионные продукты увеличились почти в 2,2 раза, достигнув 41,9 трлн рублей, передает РИА «Новости».

    «Суммарные вложения населения в инвестиционные, страховые и пенсионные услуги выросли с начала 2023 года почти в 2,2 раза, до 41,9 трлн рублей, а средства на вкладах и счетах в банках (без эскроу), составляющих большую часть сбережений граждан, с начала 2023 года увеличились на 83,1%, до 67,1 трлн рублей, на 01.07.2026», – отмечается в проекте основных направлений развития финансового рынка от Банка России.

    К 1 июля 2026 года доля долгосрочных накоплений в общем объеме сбережений населения возросла до 38,5%. В начале 2023 года этот показатель составлял 33,9%.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о сохранении высокой нормы сбережений россиян.

    Министерство финансов сообщило о введении нового налогового вычета по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин оценил общий объем накоплений граждан в 70 трлн рублей.

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    14 сентября 2026, 09:52 • Новости дня
    Орешкин заявил о сохранении роста зарплат в России

    Tекст: Вера Басилая

    Рост зарплат есть, и такая тенденция будет сохраняться, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    Орешкин в комментарии «Юнашев Live» заявил, что тенденция к росту доходов граждан страны будет сохраняться. Он отметил, что именно поэтому глава государства делает акцент на экономике высоких зарплат, передает ТАСС.

    «Рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться. К сожалению, не все это чувствуют, наша задача – работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый», – подчеркнул чиновник. Он добавил, что увеличение заработков фиксируется уже на протяжении последних лет.

    Орешкин заявил, что в России не будет дешевой рабочей силы и зарплаты продолжат расти, отметив дефицит управленческих компетенций.

    Президент России Владимир Путин сообщил о продолжающемся росте реальных зарплат в стране.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания экономики высоких зарплат.

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    14 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Банк России предложил ограничить срок рассрочки на новостройки

    Банк России предложил ограничить срок рассрочки на новостройки тремя годами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Банк России планирует ужесточить правила покупки недвижимости у застройщиков, установив максимальный период выплат в три года после сдачи объекта в эксплуатацию.

    Банк России разработал проект развития финансового рынка на 2027-2029 годы, предусматривающий новые ограничения для строительной отрасли, передает РИА «Новости». Инициатива направлена на снижение скрытой долговой нагрузки граждан и повышение защиты их прав.

    «Для минимизации рисков, возникающих при предоставлении застройщиками рассрочек в сфере долевого участия в строительстве, предлагается установить требование об оформлении жилья в собственность участника долевого строительства после ввода дома в эксплуатацию с сохранением права залога у застройщика, вести расчеты через специальный счет в банке, выдавшем проектное финансирование, ограничить максимальный срок рассрочки тремя годами после ввода дома в эксплуатацию», – отмечается в материалах регулятора.

    ЦБ также намерен ввести предельную ответственность покупателей при систематических просрочках платежей. Штрафные санкции планируют ограничить на уровне 20% годовых от суммы задолженности. Кроме того, информацию о выданных рассрочках обяжут передавать в бюро кредитных историй.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России предупредил граждан о рисках потери жилья при покупке в рассрочку.

    Глава регулятора Эльвира Набиуллина выступила против изъятия квартир за долги по таким договорам.

    Весной в стране вступили в силу новые нормы для снижения долговой нагрузки населения.

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    14 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Эстония запланировала разрешить перевозку противопехотных мин

    ERR: Эстония запланировала разрешить перевозку противопехотных мин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Эстонии планируют разрешить перевозку противопехотных мин по своей территории, соответствующий законопроект рассмотрит парламент страны в конце сентября, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Парламентская комиссия по гособороне Эстонии рассмотрит законопроект, разрешающий транспортировку противопехотных мин по территории страны, передает РИА «Новости». Документ будет вынесен на первое чтение 23 сентября 2026 года.

    «Парламентская комиссия по гособороне решила направить на первое чтение законопроект о разрешении перевозки противопехотных мин по территории Эстонии», – говорится в сообщении.

    Снятие запрета связано с тем, что эстонская армия получила право использовать такие мины. В пояснительной записке уточняется, что потребность в транзите вооружений может возникнуть у Финляндии. Кроме того, на территории Эстонии находятся американские военные, которые не связаны ограничениями Оттавской конвенции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонский парламент поддержал решение о выходе из Оттавской конвенции.

    Президент Эстонии Алар Карис утвердил данный закон.

    В начале Финляндия официально прекратила участие в этой международной инициативе.

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