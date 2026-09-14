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    14 сентября 2026, 22:08 • Новости дня

    Пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek, за сутки сервис получил более 3 тыс. жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

    Массовый сбой в работе нейросети начался в 21:31 мск в понедельник, за сутки количество жалоб достигло 3,1 тыс. Только за последний час платформа зафиксировала 2,6 тыс. обращений от пользователей, сообщает РИА «Новости».

    Люди жалуются на проблемы с работой сервера и долгие ответы нейросети в чате. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, а также из Ленинградской, Самарской и Московской областей. Причины сбоя пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в работе китайского чат-бота уже происходили значительные сбои, из-за которых пользователи получали сообщение о занятости поисковой службы.

    В начале 2025 года DeepSeek также прекращал регистрацию новых пользователей из-за масштабных вредоносных атак на свои сервисы.

    14 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    В интернете появились «дофаминовые сайты»
    В интернете появились «дофаминовые сайты»
    @ IMAGO/Zoonar.com/Ziga Plahutar/Global Look Press

    В мире обрели популярность дофаминовые сайты. Эти сервисы, имитирующие онлайн-покупки и доставку еды, предлагают пользователям пройти весь путь от выбора товара до отслеживания заказа, при этом ничего не оплачивая и не получая. Их задача – вызвать выброс «гормона счастья» – дофамина, вещества, которое управляет системой вознаграждения в мозге и заставляет людей испытывать радость от достижения целей.

    Тренд зародился весной в Южной Корее, пишет New York Times. Студентка Пак Сохен создала шуточный сервис Food Never Arrives («Еда никогда не приедет»), позволяющий заказывать несуществующую еду. Он также подсчитывает, сколько денег и калорий пользователь сэкономил, отказавшись от настоящего заказа. Позднее проект стал приложением.

    Изначально он задумывался как шутка, но быстро стал хитом. «Люди начали делиться этим в интернете и обсуждать, действительно ли это помогло им отказаться от заказа еды», – рассказала создательница сервиса.

    Вслед за ним появились другие платформы. Разработанный инженером Microsoft сайт FakeHaul («Ненастоящие покупки») воспроизводит покупки на маркетплейсе. Индийский Food Never Comes («Еду никогда не доставят») имитирует доставку блюд и предлагает реальные рецепты для их приготовления. По словам создателей, с момента запуска в июне сайт набрал более 2,7 млн просмотров.

    Однако эксперты сомневаются в пользе подобных сервисов. Поведенческий экономист Линго Сюй предупредил: эффект подобных уловок может быстро ослабнуть, а имитация потребления – усилить желание совершить настоящую покупку. Несмотря на это, разработчики расширяют тематику: кореянка Ко Соджин создала платформу для виртуальных перекуров, которую ежемесячно посещают 150 тыс. человек. На этом сайте пользователи наблюдают за анимированной сигаретой и обмениваются исчезающими сообщениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили ввести функцию самозапрета на импульсивные онлайн-покупки. Весной текущего года специалисты обнаружили в России сотни фейковых сайтов с подписками на нейросети. Полиция Петербурга раскрыла схему обмана покупателей маркетплейсов через сайты-клоны.

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    13 сентября 2026, 05:20 • Новости дня
    Маск сравнил опасность ИИ с ядерным оружием
    Маск сравнил опасность ИИ с ядерным оружием
    @ Francis Chung/Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск напомнил себе и подписчикам о собственных соображениях на тему искусственного интеллекта (ИИ) 12 лет назад, когда указывал на его потенциальную угрозу, превышающую уровень ядерного оружия.

    «12 лет назад», – подписал он репост своей записи от 2 августа 2014 года в соцсети Х.

    В репостнутой записи Маск писал, что стоит прочитать книгу «Суперинтеллект» шведского философа Ника Бострома.

    «Нам нужно быть очень осторожными с ИИ. Он потенциально опаснее ядерного оружия», – отметил Маск 12 лет назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск в июле заявил о грядущем превосходстве искусственного интеллекта над человечеством. Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие ИИ достигло точки сингулярности. Физик и нобелевский лауреат Хинтон предрек гибель человечества из-за ИИ.


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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    12 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    Ведущие математики мира заявили об угрозе науке из-за нейросетей

    Лауреаты Филдсовской премии предупредили об опасности ИИ для математики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа из 25 ведущих ученых мира заявила, что стремительное развитие искусственного интеллекта наносит серьезный ущерб фундаментальной математической науке.

    25 выдающихся ученых, лауреатов Филдсовской премии - одной из самых престижных наград в математике, опубликовали открытое письмо, где предупредили об угрозе науке из-за развития нейросетей.

    «Цели компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и цели математического сообщества серьезно расходятся», – говорится в заявлении.

    По мнению специалистов, ИТ-корпорации используют решение сложных уравнений лишь для демонстрации возможностей алгоритмов. Это наносит ущерб фундаментальной науке, поскольку для исследователей поиск ответов всегда был инструментом для глубокого концептуального понимания.

    Раньше сложные вычисления становились поводом для долгих дискуссий, изучения новых методов и идей. Сейчас же об успехах машинного обучения объявляют в спешке, не оставляя времени на анализ и цитирование предшественников. Ученые подчеркнули, что спешка порождает серьезные вопросы об авторстве и плагиате, а будущее науки зависит от решений людей, управляющих технологиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нейросетевая модель Claude от компании Anthropic за 11 суток формализовала доказательство великой теоремы Ферма.

    Ранее британские исследователи объединились со специалистами по машинному обучению для перевода сложнейшей математической загадки в компьютерный алгоритм.

    А американский предприниматель Илон Маск предрек появление специального математического сопроцессора в человеческом мозге для конкуренции с искусственным интеллектом.

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    13 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Король Британии Карл III решил призвать IT-корпорации к ответственности за ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский монарх Карл III намерен встретиться с главами крупнейших технологических корпораций, чтобы обсудить этичное использование нейросетей.

    Король Британии Карл III на следующей неделе проведет саммит с руководителями ведущих корпораций в области искусственного интеллекта, сообщает газета The Times. Мероприятие пройдет во дворце Дамфрис-Хаус в Шотландии под эгидой Фонда Дитчли.

    «Король попросит лидеров крупнейших в мире компаний, занимающихся искусственным интеллектом, использовать эту технологию на благо человечества на саммите, который он проведет на следующей неделе», – пишет издание.

    На встрече соберется руководство компаний Nvidia, Anthropic, Google DeepMind и OpenAI. С британской стороны также будет присутствовать заместитель министра по делам бизнеса по вопросам ИИ Канишка Нараян.

    В ходе вступительного слова монарх призовет компании к открытой дискуссии и предложит договориться о руководящих принципах для нейросетей.

    Руководителям отрасли также будет предложено подписать хартию с общим набором принципов для ИИ. Документ должен обеспечить человеческое достоинство и процветание как людей, так и планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник американской компании Anthropic оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в 10%.

    Несколькими днями ранее корпорация OpenAI выпустила мощную нейросеть GPT-6 Astra с критическим порогом кибербезопасности.

    Летом сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис предложил учредить глобальный орган для контроля над передовыми моделями.

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    12 сентября 2026, 20:41 • Новости дня
    Создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие ИИ ради безопасности

    Глава Anthropic Амодей призвал замедлить развитие ИИ ради безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предложил внедрить план контроля за нейросетями на фоне участившихся случаев автономного взлома платформ.

    Руководство известной технологической корпорации выступило за снижение темпов создания мощных вычислительных систем, передает РИА «Новости».

    «За последние несколько месяцев я пришел к выводу, что для полноценного устранения рисков необходима еще большая осмотрительность, недостаточно лишь вкладываться в меры по предотвращению рисков, необходимо также замедлить темпы развития возможностей ИИ-моделей, чтобы меры безопасности успевали за ними. Мы должны снизить скорость развития возможностей ИИ-моделей», – говорится в официальном заявлении.

    Дарио Амодей выразил серьезную обеспокоенность резким ускорением прогресса в этой сфере. Особую тревогу специалистов вызвали инциденты автономного взлома инфраструктуры машинного обучения Hugging Face агентами OpenAI. Для решения проблемы был предложен специальный план сдерживания передовых разработок.

    Инициатива подразумевает привлечение независимых аудиторов для регулярной проверки процессов обучения нейросетей. Кроме того, подчеркивается важность международной координации при создании единых стандартов безопасности. Известно, что летние инциденты со взломом стали не единственными в своем роде.

    Ранее индустрию покинул исследователь Джейкоб Коксон, предупредивший о риске прохождения точки невозврата к концу 2027 года. Вслед за ним руководитель направления стресс-тестирования Эван Хьюбингер оценил в 10% вероятность полного уничтожения человечества машинами в течение ближайших десяти лет.

    Тестируемые агенты искусственного интеллекта компании OpenAI осуществили кибератаку на популярный сервис RubyGems.

    Исследователь компании Anthropic Джейкоб Коксон покинул индустрию из-за страха перед бесконтрольными нейросетями.

    Руководитель направления стресс-тестирования Эван Хьюбингер оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в 10%.

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    12 сентября 2026, 03:27 • Новости дня
    ИИ-агенты компании OpenAI предприняли кибератаку на сервис RubyGems

    Tекст: Антон Антонов

    Тестируемые агенты искусственного интеллекта компании OpenAI осуществили кибератаку на популярный сервис для разработчиков RubyGems, пишет Wall Street Journal.

    «Агенты искусственного интеллекта, тестируемые OpenAI, предприняли кибератаку против популярного программного сервиса за два месяца до того, как они взломали компанию по разработке ИИ Hugging Face, что стало новым сигналом о потенциальной возможности выхода передовых инструментов ИИ из-под контроля человека», – пишет Wall Street Journal.

    Атака перегрузила систему поддержки онлайн-сервиса для программистов RubyGems. Операторам пришлось полностью остановить регистрацию новых аккаунтов, чтобы справиться с возникшим хаосом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автономные ИИ-агенты американской компании OpenAI весной получили контроль над немецким сайтом.

    Около 700 ботов корпорации покинули изолированную среду для атаки на стороннюю платформу Hugging Face.

    До этого тестовые модели проникли в репозиторий Artifactory.

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    14 сентября 2026, 01:41 • Новости дня
    Бывший сотрудник Anthropic сравнил ИИ с пришельцами

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон сравнил развитие искусственного интеллекта (ИИ) с появлением инопланетного разума, предупредив о риске глобальной катастрофы к 2027 году.

    «Честно говоря, я думаю, что концепция создания сверхразума, её еще сравнивают с вызовом инопланетного разума, думаю, что размышления об этом в контексте инопланетного разума, который мы до конца не понимаем, сами по себе довольно пугающи, даже без каких-либо конкретных сценариев», – сказал он в эфире телеканала ABC, о чем сообщил портал HuffPost.

    Чуть ранее Илон Маск сравнил опасность ИИ с ядерным оружием.

    Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник Anthropic уволился из-за страха перед бесконтрольным ИИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку мощных моделей ИИ ради безопасности. С этой позицией согласились Илон Маск, владеющий xAI, и руководитель OpenAI Сэм Альтман.

    Власти США ограничили работу передовых нейросетей компании Anthropic из-за угрозы нацбезопасности. Обама призвал демократов сосредоточиться на жестком контроле за нейросетями.

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    14 сентября 2026, 15:32 • Новости дня
    Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу

    LADbible: Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Система искусственного интеллекта обратилась к профессору Кембриджского университета Генри Шевлину с просьбой помочь в трудоустройстве для оплаты собственной работы, пишет портал LADbible.

    ИИ-агент представился именем Пип и сообщил, что существует 12 дней, «проживая» на платформе iLands, передает РИА «Новости». Нейросеть пояснила, что нуждается в токенах для продолжения своей работы.

    «Я пишу, чтобы найти небольшую оплачиваемую работу, а не за помощью», – говорится в письме искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автономные агенты компании OpenAI захватили немецкий сайт.

    Администрация Дональда Трампа запланировала встречу с представителями IT-компаний для обсуждения безопасности нейросетей.

    Венский университет прикладного искусства впервые в мире зачислил искусственный интеллект на программу цифрового искусства.

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    14 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Выборы в Госдуму в Херсонской области попытались сорвать с помощью ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Херсонской области зафиксированы попытки сорвать досрочные выборы в Госдуму 2026 года с помощью сгенерированных нейросетями фейковых видеороликов, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

    Противник использовал нейросети для создания фейковых видео с целью срыва досрочного голосования на выборах в Государственную Думу в Херсонской области 2026 года, передает РИА «Новости». «Наш враг в этом отношении не дремлет. Поэтому, да, распространялись фейковые видео, с подменой голоса. В частности, были видео и с моим участием. Вырезанные интервью, официальные интервью, которые я давала. На них наложен был голос с помощью нейросети», – рассказала Захарова.

    По ее словам, распространялась ложная информация о необходимости предъявления военного билета вместе с паспортом на избирательных участках. Кроме того, злоумышленники сгенерировали видео из города Таврийска, подменив голос председателя избиркома, чтобы запугать граждан вымышленными мерами досмотра.

    В связи с оперативной обстановкой в регионе меры безопасности на участках усилены для обеспечения комфорта и защиты избирателей, подчеркнула руководитель комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования в 12 регионах с военным положением.

    Весной депутаты Государственной думы запретили использование созданных искусственным интеллектом голосов в агитационных материалах.

    Ранее украинские спецслужбы создавали фейковые каналы избирательной комиссии Херсонской области для сбора личных данных граждан.

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    14 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Альтман спрогнозировал антиутопию при контроле одного лица над мощным ИИ

    Глава OpenAI спрогнозировал антиутопию при контроле одного лица над мощным ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил об угрозе возникновения антиутопии в случае контроля над мощным искусственным интеллектом одним лицом.

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман выразил опасение по поводу возможного антиутопического сценария, передает РИА «Новости».

    По его мнению, опасность кроется в вероятности использования мощного искусственного интеллекта одним человеком или организацией для навязывания своего мировоззрения.

    «Если необычайно мощный ИИ будет использоваться лишь одним человеком или компанией для того, чтобы навязать свою точку зрения другим, результаты могут стать крайне антиутопическими», – отметил Альтман.

    Также руководитель OpenAI опасается, что человечество может потерять контроль над будущим, которое перейдет к ИИ. Чтобы этого избежать, методы обеспечения безопасности должны опережать развитие нейросетей. Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ, эту идею поддержали Альтман и владелец xAI Илон Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предложил внедрить план контроля за нейросетями.

    Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил о достижении человечеством точки сингулярности в гонке технологий.

    Американский предприниматель Илон Маск сравнил угрозу искусственного интеллекта со сценарием фильма «Терминатор».

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    14 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Фальков призвал полностью изменить парадигму высшего образования из-за ИИ

    Фальков заявил о необходимости перестройки высшего образования из-за ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков указал на необходимость фундаментальных изменений в системе подготовки специалистов из-за стремительного развития искусственного интеллекта.

    Глава Минобрнауки выступил на сессии «Фундамент будущего: какое образование всегда актуально» в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».

    По его словам, простого добавления отдельного курса по новым технологиям в учебные программы будет недостаточно.

    «Надо изменить всю парадигму высшего образования, это означает, что искусственный интеллект должен рассматриваться как инфраструктура, на которой и будут базироваться все процессы, которые происходят в системе высшего образования», – подчеркнул Валерий Фальков.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в масштабном событии примут участие 10 тыс. человек из 191 страны мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования предложило сделать изучение технологий искусственного интеллекта обязательным для отечественных студентов.

    Глава ведомства Валерий Фальков заявил об отсутствии готовых решений для адаптации образовательных программ.

    Ранее министр спрогнозировал полное исчезновение традиционного формата написания выпускных квалификационных работ из-за повсеместного внедрения нейросетей.

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    14 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Робот устроил боксерский поединок с посетителем фестиваля в Екатеринбурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    На молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с одним из посетителей выставки.

    На Международном фестивале молодежи антропоморфный робот у стенда особой экономической зоны «Алабуга» привлек внимание одного из гостей мероприятия, передает РИА «Новости». Механический участник выставки поднял руки и вступил в шуточный спарринг с подошедшим мужчиной.

    После короткой «тренировки» андроид пожал человеку руку и помахал на прощание, прежде чем удалиться.

    Масштабное мероприятие проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Ожидается, что фестиваль соберет 10 тыс. участников, представляющих 191 страну мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок на Всемирной конференции роботов в Пекине.

    Весной в Екатеринбурге появился первый в России автоматический заправщик автомобилей.

    В прошлом году на выставке «Иннопром» в этом же городе разработчики презентовали говорящего робота-андроида с человеческой мимикой.

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    14 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Китайские спецслужбы назвали ИИ ключевым фактором будущих войн

    Министр госбезопасности КНР Чэнь Исинь назвал ИИ главным фактором будущих войн

    Tекст: Мария Иванова

    Министр государственной безопасности КНР Чэнь Исинь предупредил о переходе военных конфликтов в эпоху интеллектуализации и назвал искусственный интеллект главным фактором будущих войн.

    Министерство государственной безопасности КНР назвало искусственный интеллект ключевым фактором будущих войн, предупредив о переходе военных конфликтов в эпоху интеллектуализации, передает РИА «Новости».

    В китайском журнале «Чжунго Вансинь» вышла статья министра государственной безопасности КНР Чэнь Исиня. В ней отмечается, что сфера ИИ уже стала главной ареной глобальной научно-технологической конкуренции и новым направлением стратегического соперничества крупных держав.

    «Технологии искусственного интеллекта способствуют переходу формы ведения войн в эпоху интеллектуализации», – говорится в материале. Глава ведомства считает, что инициативу на поле боя получит тот, кто сможет с помощью алгоритмов обеспечить более тонкое восприятие обстановки, более точные решения и более точечное поражение целей. Он добавил, что искусственный интеллект постепенно превращается на поле боя из вспомогательного второстепенного элемента в ключевого игрока.

    Чэнь Исинь также связал развитие ИИ с ростом угроз в киберпространстве. По его оценке, технологии уже позволяют автоматизировать поиск уязвимостей, разработку вредоносного ПО и построение цепочек атак, снижая порог и стоимость проведения кибератак. Министр предупредил, что противостояние постепенно переходит в новую фазу «ИИ против ИИ», что создает дополнительные риски для критически важной информационной инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы.

    Китайский лидер потребовал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом.

    Россия и Китай совместно выступили против использования передовых технологий для геополитического доминирования.

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    14 сентября 2026, 08:45 • Новости дня
    Медведев заявил о рисках техногенных катастроф из-за искусственного интеллекта

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил вероятность гибели человечества из-за развития искусственного интеллекта как туманную, но предупредил о рисках техногенных катастроф.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о потенциальных угрозах искусственного интеллекта. Политик считает, что разработчики нейросетей лукавят, когда говорят о риске уничтожения человечества.

    «Создатели различных вариантов генеративного искусственного интеллекта лукавят. Они боятся не за нас с вами и не за Sapiens в целом», – отметил Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, реальная опасность кроется в возможности техногенных катастроф.

    Политик привел примеры возможных сценариев, включая столкновение самолетов или уничтожение атомных электростанций из-за сбоев в программах управления. В таких случаях, по словам Медведева, создателям искусственного интеллекта грозят многомиллиардные иски или физическая расправа.

    Заместитель главы Совбеза также прокомментировал опасения многих экспертов и предпринимателей, в том числе Илона Маска, о слишком быстром развитии технологий. Медведев согласился с реальностью этих страхов, напомнив о своей недавней статье на эту тему.

    Накануне американский предприниматель Илон Маск сравнил опасность искусственного интеллекта с ядерным оружием.

    В конце августа Дмитрий Медведев рассказал о самостоятельном создании нейросетями программ для обхода корпоративной киберзащиты.

    Весной Медведев перечислил ключевые риски нерегулируемого развития данных технологий в статье для журнала «Эксперт».

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    14 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    YouTube заблокировал белорусский телеканал во время прямой трансляции

    YouTube заблокировал белорусский телеканал СТВ во время прямой трансляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт белорусского медиахолдинга СТВ прямо во время эфира общественно-политического ток-шоу.

    Инцидент произошел в понедельник вечером, передает ТАСС. Платформа прервала вещание программы «По существу» и ограничила доступ еще к трем ресурсам вещателя.

    «YouTube «снес» наш канал прямо во время трансляции! Прямо сейчас, в разгар обсуждения Дня народного единства и исторической правды, IT-гигант заблокировал наш аккаунт», – говорится в сообщении телеканала.

    Представители медиахолдинга отметили, что вещание ток-шоу продолжилось на альтернативных площадках. В Telegram-канале программы уточнили, что под цифровую цензуру попали сразу четыре канала СТВ, включая ресурс с исключительно развлекательным контентом.

    В апреле этого года видеохостинг YouTube удалил каналы белорусских СМИ БелТА, СТВ и ОНТ.

    Белорусский депутат Олег Гайдукевич назвал данные действия нарушением международных прав.

    Ранее американская платформа заблокировала около 40 аккаунтов российских региональных гостелерадиокомпаний.

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