YouTube заблокировал белорусский телеканал во время прямой трансляции

YouTube заблокировал белорусский телеканал СТВ во время прямой трансляции

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в понедельник вечером, передает ТАСС. Платформа прервала вещание программы «По существу» и ограничила доступ еще к трем ресурсам вещателя.

«YouTube «снес» наш канал прямо во время трансляции! Прямо сейчас, в разгар обсуждения Дня народного единства и исторической правды, IT-гигант заблокировал наш аккаунт», – говорится в сообщении телеканала.

Представители медиахолдинга отметили, что вещание ток-шоу продолжилось на альтернативных площадках. В Telegram-канале программы уточнили, что под цифровую цензуру попали сразу четыре канала СТВ, включая ресурс с исключительно развлекательным контентом.

В апреле этого года видеохостинг YouTube удалил каналы белорусских СМИ БелТА, СТВ и ОНТ.

Белорусский депутат Олег Гайдукевич назвал данные действия нарушением международных прав.

Ранее американская платформа заблокировала около 40 аккаунтов российских региональных гостелерадиокомпаний.