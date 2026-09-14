Ульянов назвал встречу Лихачева с главой МАГАТЭ плодотворной

«В первый день Генеральной конференции МАГАТЭ генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели плодотворные двусторонние консультации», – приводит РИА «Новости» комментарий Ульянова.
Ранее государственная корпорация «Росатом» подтвердила, что переговоры состоялись на полях 70-й Генеральной конференции агентства. Мероприятие стартовало в австрийской столице в понедельник и завершится 18 сентября.
В рамках конференции страны-участницы анализируют текущую деятельность МАГАТЭ. Участники форума также обсуждают важнейшие проблемы мировой ядерной отрасли и определяют приоритетные направления работы организации на следующий год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал переговоры с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене.
На этой встрече Рафаэль Гросси подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Россией по вопросам безопасности Запорожской АЭС.
Месяцем ранее украинские власти сорвали поездку генерального директора агентства на данную станцию.