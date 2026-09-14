Московское «Динамо» одержало третью победу подряд в КХЛ

Tекст: Вера Басилая

Авторами заброшенных шайб стали Даниил Пыленков на четвертой минуте и Дилан Сикьюра на 22-й, передает ТАСС. Эта победа стала для московского «Динамо» третьей подряд в пяти проведенных матчах текущего сезона.

Сейчас команда набрала шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с тремя баллами находится на восьмой строчке.

Следующую игру динамовцы проведут 17 сентября во Владивостоке против местного «Адмирала». Череповецкая команда встретится с этим же соперником 19 сентября. Кроме того, тольяттинская «Лада» в понедельник победила минское «Динамо» со счетом 4:2, оставив белорусский клуб без единого выигрыша в чемпионате.

Летом московское «Динамо» получило форварда Никиту Коростелева в результате обмена со «Спартаком».

В декабре прошлого года столичный клуб всухую победил ярославский «Локомотив».

В сентябре прошлого года омский «Авангард» разгромил бело-голубых со счетом 7:4.