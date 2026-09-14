СК: Пенсионерка насмерть забила мужа лестницей и тростью в Ростовской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в поселке Матвеев-Курган Ростовской области, указало ведомство в своем Telegram-канале. Во время совместного распития алкогольных напитков между супругами вспыхнула ссора, переросшая в жестокую драку.

В порыве гнева 68-летняя женщина схватила деревянную трость и нанесла мужу несколько ударов по голове. После этого она продолжила избиение с помощью металлической лестницы.

Полученные мужчиной травмы оказались смертельными, медикам не удалось его спасти.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она уже заключена под стражу. Следствие назначило проведение психиатрической экспертизы. Если вина пенсионерки будет доказана, ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

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