Астроном заявил о непредсказуемости и уникальности вспышек на Солнце

Астроном Леденцов: Все вспышки на Солнце непредсказуемы и уникальны

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ученые до сих пор не могут предсказать вероятность отрыва протуберанцев – плазменных уплотнений в короне светила, сказал ученый, передает ТАСС. Леденцов отметил, что, несмотря на наличие хорошей стандартной модели солнечных вспышек, все они являются нестандартными.

«Потому что на поверхности Солнца происходят очень сложные конвективные движения, которые очень сильно запутывают магнитные поля, каждая конфигурация процесса магнитного пересоединения для каждой отдельной вспышки выглядит по-особенному. Процесс перераспределения энергии <…> может быть совершенно разным», – пояснил специалист.

Леденцов также добавил, что исследователи в настоящее время не способны прогнозировать отрыв протуберанца из-за неизученности механизма, влияющего на этот процесс. По его словам, триггер, определяющий, уйдет ли протуберанец в межпланетное пространство или вернется на Солнце, остается невыясненным.

В конце августа на Солнце возобновились сильные вспышки.

Весной специалисты зафиксировали отрыв гигантского протуберанца длиной около 1 млн километров.

В конце прошлого года ученые показали процесс растворения плазменного торнадо в космическом пространстве.