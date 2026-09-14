Власти Москвы предупредили о сильном тумане

Городское хозяйство Москвы сообщило о сильном тумане и видимости до 200 метров

Tекст: Вера Басилая

Предупреждение о сложных погодных условиях было опубликовано в канале комплекса городского хозяйства Москвы в Max. Специалисты ведомства подчеркнули, что ухудшение видимости ожидается в ночные и утренние часы.

«По прогнозам синоптиков, в ночь на 15 сентября и утром в столице местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров», – отмечается в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями водителей призвали проявить особую осторожность на дорогах. Автомобилистам настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию.

В начале сентября столичное управление МЧС предупредило о снижении видимости на дорогах из-за плотной пелены тумана.