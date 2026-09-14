МВД: Пьяный житель Якутска обстрелял дом пасынка из ружья

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пьяный житель микрорайона Марха в Якутске открыл стрельбу по дому своего пасынка, указало ведомство в своем Telegram-канале. Инцидент произошел вечером 13 сентября, после чего в полицию поступил сигнал о выстрелах в частном секторе.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы оперативно задержал 55-летнего безработного мужчину. По предварительным данным, злоумышленник произвел не менее 12 выстрелов из незарегистрированного оружия в сторону дома и гаража родственника, повредив окна.

В результате стрельбы никто не пострадал. У задержанного изъяли незарегистрированные охотничьи ружья марок ТОЗ и ИЖ 16-го калибра. Сейчас мужчина находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в Якутии охотник случайно застрелил своего товарища из нарезного ружья.

В июне житель Красноярского края открыл огонь по людям из охотничьего оружия из-за громкой музыки.

В прошлом году пьяный москвич расстрелял электробус из окна квартиры в присутствии пасынка.