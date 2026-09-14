Российские заводы нарастили выпуск нефтепродуктов за счет новых установок

Кабинет министров России сообщил об увеличении производства нефтепродуктов благодаря вводу новых установок на отечественных заводах, передает ТАСС. «Минэнерго доложило об исполнении ранее данных поручений. В частности, на ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов», – заявили в правительстве.
Власти также работают над внедрением соглашений между независимыми переработчиками, заправками, Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой для сдерживания цен. Кроме того, топливо для северного завоза поступает в регионы вовремя и без перебоев.
Ранее Новак сообщал о стабилизации отечественного топливного рынка.
Он отмечал увеличение объемов поступления горючего после ремонта нефтеперерабатывающих заводов.
В конце августа участники специального правительственного штаба проанализировали текущие запасы нефтепродуктов в стране.