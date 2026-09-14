Голосового ИИ-помощника для управления беспилотными тракторами создали в России

Tекст: Валерия Городецкая

Компания «Когнитив Пилот» представила голосового ассистента Cognitive Voice Assistant для управления беспилотными тракторами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Разработка призвана упростить взаимодействие человека с техникой, передает пресс-служба компании.

«Мы неоднократно получали запросы от наших клиентов – пользователей мини-тракторов о необходимости создания диалога с нашим роботом», – рассказал ведущий разработчик Геннадий Савицкий. По его словам, клиентам важно знать статус выполнения задачи и понимать следующие действия машины.

Система создана на базе генеративной нейросети «Ипполит» и работает в изолированной облачной среде. Это обеспечивает независимость от внешних провайдеров и защиту от угроз. Ассистент способен анализировать речь в реальном времени, не дожидаясь окончания фразы, и запрашивать данные из подсистем трактора. Разработчики отмечают, что ИИ хорошо понимает терминологию агросектора и может выполнять голосовые команды управления.

Голосовой помощник также сообщает о состоянии батареи, прогнозирует возможность выполнения миссий и дает отчеты о проделанной работе. В настройках можно задать уникальные функции, включая тембр голоса. Особое внимание уделено безопасности: заложенные сценарии предотвращают выполнение команд, способных навредить человеку или машине. Управлять системой можно со смартфона, а в будущем планируется добавить визуализацию мимики робота.

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