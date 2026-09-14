Во время полумарафона в Англии умерли два участника забега

Sky: Во время полумарафона Great North Run в Англии умерли два участника забега

Tекст: Вера Басилая

«Все, кто принимал участие в организации забега Great North Run, выражают искренние соболезнования семьям и друзьям двух участников. Мы продолжаем оказывать поддержку их семьям в это невероятно трудное время, и наши мысли и соболезнования обращены ко всем, кто любил и знал их», – приводит Sky заявление организаторов, передает ТАСС.

Забег прошел 13 сентября. Традиционно соревнование организуют ежегодно в первой половине сентября. Следующий старт официально запланирован на 12 сентября 2027 года.

В августе прошлого года пожилой бегун скончался от сердечного приступа на Сибирском международном марафоне в Омске.

Также два человека погибли от переохлаждения на трейловом забеге в Мурманской области.

Весной того же года два участника полумарафона в Алма-Ате умерли на дистанции из-за проблем со здоровьем.