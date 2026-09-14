ЦБ назвал долю рубля в расчетах за российский экспорт в Америку

ЦБ: Доля рубля в расчетах за российский экспорт в Америку достигла 54%

Tекст: Дарья Григоренко

Показатель достиг 53,7% против июньских 40,3%, передает РИА «Новости». Рост доли национальной валюты зафиксирован и в расчетах за экспорт в Океанию, где показатель увеличился с 39,4% до 94%.

Вместе с тем при торговле с другими регионами использование рублей сократилось. Наиболее заметное падение отмечено в операциях со странами Карибского бассейна – с 62,3% до 45,1%, что является минимальным значением с декабря 2022 года.

Снижение также затронуло расчеты со странами Азии, где доля рубля упала на 3,8 процентного пункта, составив 65%. В торговле с африканскими государствами показатель уменьшился на 3,5 процентного пункта, до 92%, а с Европой – на три процентных пункта, достигнув 71,7%.

По итогам июля общая доля российской валюты в экспортных расчетах составила 66,4%, снизившись по сравнению с июньским показателем в 69,4%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Минфин зафиксировал значительный рост доли российской валюты в международных расчетах.

В июле МИД отчитался о практически полном переводе товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на рубли.

Месяцем ранее президент Владимир Путин оценил долю нацвалюты в экспортных операциях страны в 65%.